菲律宾确认出现第二例MERS病例

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉7月6日 - 菲律宾周一确认发现第二例中东呼吸综合征（MERS）病例，这名染病男子上月从迪拜来到马尼拉之后表现出患病症状。
菲律宾卫生部发言人Lyndon Lee-suy称，这名男子36岁，周六入院并接受观察。该发言人还表示，正在对该男子的接触者进行追踪调查，以防疫情扩散。
这名发言人称，该患者曾去过沙特阿拉伯。他的状况正在好转，目前为止未发现病毒传播迹象。
菲律宾今年1月发现了首例MERS病例，患者是一名在沙特阿拉伯工作的护士，现在已经康复。
MERS病毒最早在2012年在沙特被发现，绝大多数病例也集中在中东地区。科学家还不确定这种病毒的来源，几项研究显示其可能与骆驼有关。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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