亚洲对冲基金面临资金流失 恐有夭折之虞

路透香港11月13日电---依靠一只过去十年间屡创业内最佳表现的团队,Howard Wong和Rajesh Ranganathan管理的亚洲对冲基金Doric Capital今年迄今的回报比其他同业高出了近三倍.

但是,就连Doric Capital现在也很难为其4,400万美元的基金吸引到投资,迫使这家在亚洲颇具历史的对冲基金把办公室从能够俯视香港总督府的大楼,搬到一间规模小得多、设施也更加素朴的场所,藉以削减成本.

"我们的表现一直很不错,"现年37岁的Ranganathan在新办公室乔迁聚会上称,"我们正在等待投资者加入".

他可能要等很久.

投资者目前大多回避羽翼未丰的亚洲对冲基金业,部分原因在於经济放缓和市场动荡使得许多基金的回报平平.

不过,即使是Doric这样有着稳定良好表现的基金,也无法吸引大型机构注资,这使他们多数陷入一大窘境:他们的规模大多太小而无法吸引大型投资者,但要想扩大规模至理想水平则又需要大型投资者的帮助.

今年迄今已有70多家亚洲对冲基金关闭,此外还有更多的基金渐渐被人遗忘,在投资者兴趣匮乏的环境下逐渐走向灭亡.这给该地区银行业者和股票交易所的数以十亿美元计的业务带来了风险.

根据行业追踪机构AsiaHedge的估计,目前亚洲对冲基金管理的资产规模仅有1,440亿美元,较2007年减少了近30%.但是,亚洲以外地区的8,000多家基金所管资产规模则达创纪录的逾2万亿(兆)美元,高於2007年的约1.8万亿美元.

"从资产配置者的观点来看,我认为越来越多的本土对冲基金都将不适合投资,"Gottex Penjing Asset Management首席投资官Ronnie Wu称.

区域性的资金大量出逃对主要经纪商的冲击尤甚,这些经纪商负责结算交易和向基金提供贷款,其中包括高盛(GS.N)、摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)和瑞信CSGN.VX这三家被AsiaHedge评为亚洲头三大经纪商.

这些问题始于雷曼金融危机之後的余波,此後便如滚雪球般越来越大.

2008年後,富裕阶层和家族办公室开始将资金撤出对冲基金,转投较为安全的资产.投资对冲基金及私募基金公司的组合式基金也遭危机冲击,因为大型投资者开始削减昂贵的中间成本.

这个结果对於中小型基金来说更是雪上加霜.亚洲对冲基金大约有1,000家左右,其中大部分是中小型基金.

对於它们来说,不仅是传统的投资资金来源枯竭,取而代之的主要资本来源--养老金和捐赠基金也因为它们的规模而有意避开.这类机构投资者偏向于将资金投向规模较大的基金.

这种资金困境仅出现在亚洲,这里的对冲基金市场较小也较不成熟.尽管对这个地区怀有兴趣,但西方机构投资者仍倾向於继续投资较为熟悉离家较近的市场.

"美国投资者希望增加在亚洲的投资,但要等到亚洲对冲基金规模扩大之後才会入场,"Woori Absolute投资长Edward Moon表示.这是一家对冲基金组合式基金."必须要具备某些条件."

**小基金的恶性循环**

资产管理规模低於2,000万美元的亚洲对冲基金数量与该地区对冲基金总量之比从2007年末的29%一跃升至42%,是六年前研究公司Eurekahedge开始收集数据以来的最高水平.

接受采访的对冲基金经理人和投资者均表示,对冲基金管理的资产规模至少要超过2亿美元,才会吸引来机构投资者的资金.而依照数据来看,以此为前提的话,86%的亚洲对冲基金过不了关.

47岁的美国人Allan Bedwick就管理着这样一支基金.获得医学学位後,他选择投身金融行业,并於2009年以1,500万美元创建了自己的对冲基金.

在常常一天工作超过15个小时的情况下,他的基金自创建以来年回报率达9%,几乎是同业水平的两倍. 尽管资产管理规模已达到1.5亿美元,但他还是无法寻获足够投资者以够到2亿美元这个天文数字.最终,他关闭了这支基金.

"如果你无法在几年内达到这个规模,就只能小打小闹或者放弃."Bedwick称,"单凭业绩无法推动资产管理规模增长."

在亚洲,过去两年虽然经济动荡,也有一些投行和全球对冲基金吸引到数亿美元资金.但他们只是凤毛麟角,而且并非长期以来一直战绩显赫,因此很难拯救整个行业.

该行业资产管理规模仍比高峰时期低约500亿美元,这部分反映了许多亚洲对冲基金在後雷曼时期的惨淡表现,他们不仅常常落後于欧美同业,甚至还逊於本地区的共同基金和大盘股指.今年亚洲股市百分比涨幅达两位数,而Eurekahedge数据显示,该地区10支对冲基金中就有三支增长为负.此外,他们还面临着相对较高的成本和较低的收费水平.

但给该行业大部分业者,及其相关的银行、顾问和律师造成致命伤的,还是小型业者业绩再优异也吸引不到投资这一恶性循环.

**自然而然的结果**

花旗集团调查发现,目前该行业主要依靠退休基金及捐赠基金之类的机构投资者,流入全球对冲基金的投资高达60%来自这些机构.2003年这一比例还只有25%.

一般而言,他们向一支对冲基金投资5,000万-1亿美元,而且据其自身规定,对一支基金的投资不得超过该基金资产规模的10%.所以,即便小基金表现稳固,也入不了这些机构投资者法眼.被忽视的时间越久,小基金就越难找到投资者.

"人们会过来看看,然後说'你已经入行三年了,业绩也不错,但还是无法获得投资,一定是你有哪里做错了,'"组合基金公司PAAMCO的董事总经理Judith Posnikoff表示.

Eurekahedge的数据显示,今年已有8亿美元净流出亚洲对冲基金,令该行业举步维艰,至少有73支基金关闭.

这对於支撑着亚洲对冲基金行业的银行来说可是坏消息,这块业务每年能为他们带来超过1亿美元的获利.巴克莱(BARC.L)、汇丰控股(HSBA.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、苏格兰皇家银行(RBS.L)以及摩根大通(JPM.N)都在扩大在亚洲的机构经纪业务,却刚好赶上形势突变.

对冲基金的衰落也将导致亚洲股市流动性和成交量下降.

世界证券交易所联合会(WFE)数据显示,亚太市场股票总市值在今年前九个月中同比下降约四分之一,部分原因在於全球经济低迷令投资者更趋谨慎.而亚洲对冲基金行业不断萎缩将令一切雪上加霜.(完)

--编译 许娜/梁睿雪/程琳/徐文焰;审校 张明钧/王兴亚

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