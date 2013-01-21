规模较小亚洲对冲基金去年回报更好

图为在东京拍到的电子屏幕显示日经指数的资料图片。 REUTERS/Kyodo

路透香港1月21日 - 对去年那些投资亚洲对冲基金的投资者来说,基金规模越小回报越好.

根据基金研究和了解单个基金情况的消息人士,那些管理着超过5亿美元资产的亚洲最大对冲基金,其平均回报率低于更灵活的中小型基金.

过去一年亚洲几个国家和地区股市上涨,而许多较大型对冲基金表现未能优于基准回报率.

熟知情况的消息人士称,Ortus Capital Management和Senrigan Capital等绩优基金出现亏损,高调上市的Azentus Capital和Dymon Asia年终也仅是略有盈余.而Factorial和Splendid Asia宏观对冲基金等较小型对冲基金却给投资者带来丰厚回报.

"这个行业的秘密就是机构投资者需要规模,这导致他们投资于那些实际上太大以致于不太安全的机构和基金,"新加坡对冲基金咨询机构GFIA创始人Peter Douglas称.

去年的数据将助长一种具有讽刺意味的观点,即无论对冲基金表现如何,那些筹得大笔资金的基金经理会从管理费上发大财.多数对冲基金和私募股权基金留下利润的五分之一,并从所筹资金中提取2%的费用,所以来自投资者的资本越多,他们收取的费用就越高.

亚洲较小型基金的经理意识到,如果较大型基金表现不佳,整个行业都会受影响.尽管一些本该流入大型基金的资金将转投入本地区较小型且回报较高的基金,但其他基金经理却将资金转投入欧美.

Eurekahedge指数显示,亚洲对冲基金2012年平均回报为9.8%,是MSCI明晟亚太地区(除日本)指数18.6%涨幅的一半略多.摩根大通全球新兴市场债券指数(EMBI Global)指数涨15%,其中纳入了新兴国家发行的美元债券.

这些成绩均超过管理资产规模在5亿美元以上的亚洲本土对冲基金,也突显GFIA的假定,即基金规模若超过5亿美元,取得好业绩的可能性不大.

管理资产规模达25亿美元的Ortus Capital对冲基金2012年亏损17.3%,为10年前成立以来最差表现.12月由于日本央行扩大资产购买计划,日圆走软,该对冲基金亏损逾6%."这个大动作对我们的影响最大,当月近80%的亏损都是由此产生的,"Ortus给客户的报告中称.Ortus是亚洲最大的对冲基金之一.

黑石集团(百仕通)支持的专注亚洲市场的基金Senrigan Capital去年亏损11.5%.高盛前交易员Morgan Sze成立的对冲基金Azentus Capital涨约1%,较2011年亏损6.8%的成果有所改善.其管理资产一度高达20亿美元.

Citadel前基金经理Danny Yong管理的一只25亿美元的基金Dymon Asia Macro Fund也赚约1%,低于2011年20%的回报率,了解该基金回报的人士透露.

相比之下,若只投资美国一年期公债,去年的回报就可以达到1.3%.

浏览2012年亚洲对冲基金表现,请点选(r.reuters.com/jyr35t).

**风险与回报**

顶尖基金的回报给投资者带来的感觉是,亚洲对冲基金提供的回报无法弥补投资者在该地区面临的风险.

提供单位数回报率的亚洲对冲基金可能会遭遇资金撤出,因投资者可以在发达资本市场获得同样甚至更高的回报,而发达资本市场风险相对较低且流动性更佳.

亚洲大型对冲基金发现,很难在流动性较小的市场中进行能对投资组合造成重大影响的足够押注.对回报率的追求通常导致交易发生在基金的核心竞争力之外,或者交易由投行推动,这增大了亏损的风险.

但对大宗经纪商(prime brokers)和服务提供者而言,这些基金或可赚得数以千万美元计的费用.负责分配大型养老金基金和捐赠基金资金的管理者倾向于投资更大型基金,因其规模意味着可靠性高.

"多数业绩优秀者是中型经理人,在亚洲也就是5,000万至2.5亿美元的规模,我们的多数资本投向了这类基金,"Gottex基金管理公司GFMN.S的共同创始人Max Gottschalk称.

前瑞士信贷CSGN.VX交易员Charlie Chan掌管的1.05亿美元宏观对冲基金Splendid Asia,表现一如基金名称一样精彩,去年因投资于房地产投资信托、债券和外汇,回报率达到63%.此外,据一名知情人士表示,前DKR Oasis操盘经理人Barun Agarwal在去年1月推出的基金Factorial Master Fund回报率为23%.该基金管理的资金规模不到5,000万美元,但每个月都在赚钱.

全球型投资管理机构Fortress的一名发言人表示,Fortress Asia Macro Fund到去年底时资产管理规模增加至5亿美元,回报率为21%.

有迹象显示一些投资人正开始转移阵地.

Titan Advisors管理约30亿美元养老金和富人资金,已把投资在约二十多支对冲基金的部分资金,从大型基金转向小型基金.

一位不愿具名的机构经纪商称,"如果能再多10支亚洲多空对冲基金,每支基金规模不超过3-6亿美元,对亚洲对冲基金业来说,这会好过10支表现欠佳的数十亿美元基金."(完)

(编译 于春红/李爽/王翔琼/石冠兰; 审校 张荻/艾茂林/李婷仪)

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