焦点：亚洲投资者可用日圆和其它工具来对冲美国大选风险

2013年2月28日，拍摄于东京的日元和美元纸币。 REUTERS/Shohei Miyano

路透新加坡11月7日 - 无论是谁登上白宫宝座，市场都只押注一种真正安全的投资，即日本这个经济前景暗淡国家的货币。

市场长久以来押注民主党候选人希拉里胜出，但过去一周民调显示她的领先优势在缩窄，11月8日大选的结果将取决于几个“战场州”的情况。

这意味着投资者最近不得不重新布局，押注或对冲其中一位候选人，或者干脆简单买入黄金和美国公债等传统避险资产。

然而，股市和美元周一大涨，此前美国联邦调查局(FBI)表示维持原来立场，认为没有理由对希拉里提出刑事指控。

至少短期来讲，基金经理会认为日圆是亚洲最安全的资产。这很讽刺，因为日本不仅身陷通缩泥淖，经济增长缓慢，又在实施深度负利率政策，股市也在下跌。

“如果特朗普获胜，避险情绪抬头，美元兑瑞郎、兑日圆和兑欧元都会下跌，”Aviva Investors Asia的投资策略师Mary Nicola说。该公司管理着亚洲地区4.48亿美元的资产。

“如果是希拉里获胜，市场将会出现释然性涨势，因此可能看到美元走软。”

但大选前已出现一波避险潮。

金价一个月内上涨3%，与此同时，金矿商个股股价也走高。澳洲Newcrest Mining(NCM.AX)一个月内股价上涨13%，基金经理人押注，若特朗普当选或是结果难分轩轾，其涨势还将持续。

希拉里当选代表目前的外交和贸易政策将会延续。那同时也暗示金融业和制药业的监管将更为严格，这也是民主党政见的承诺。

市场分析师表示，若希拉里当选，新兴市场资产应会上涨，因为这结束了很长一段时间的不确定，且押注特朗普当选的交易被解除。

“若希拉里当选，新兴市场在资本流动方面看到更多绿灯，至少短期内如此。”标准人寿投资首席经济分析师Jeremy Lawson称。“之后则取决于实际的政策。”

**汇率操纵国**

不过，上周特朗普获胜的机率增加，使得最近市场上有更多交易在为这种风险做准备。

一些投资者建立了韩元、人民币和马币空仓。这些货币易受到风险偏好转变或特朗普当选引发的潜在的国际贸易摩擦的不利影响。

“若特朗普当选，我们对全球形势的基本判断是美元走强，股市下滑，大宗商品下跌，而美国公债的走势将会不明朗，”花旗分析师上周在一份报告中称，并表示这总会令新兴市场货币走软。

特朗普曾誓言在上任当天就对进口自中国的产品征收最高45%的关税，并给中国贴上汇率操纵国的标签。中国是美国公债最大的海外持有者。

“让人担心的是美国做一些伤害与中国贸易的事，中国然后进行报复，从而演变成贸易战，”法国巴黎投资(BNP Paribas Investment Partners)驻伦敦的资深投资策略师Daniel Morris表示。他还表示，这可能会引发新加坡、台湾等较小的出口导向型经济体面临压力。

“不管谁当选，我们都预期不会有新的贸易协定。在最差的情境中，我们会失去一些东西。总的来说这不利于亚洲，”Morris说。

出口占亚洲GDP的四分之一，其中有五分之一出口是销往美国。

“若特朗普胜选，任何与贸易景气高度相关的货币势必将有剧烈反应，”道富环球投资管理(SSgA)总经理和投资部主管Mark Wills说道。“比如，澳元和人民币。”

为对冲特朗普胜选，花旗分析师建议买入日圆和做空韩元。ING外汇策略师Viraj Patel预期，若特朗普胜出，韩元兑美元将有可能跌至1,220，较当前水准下滑6.5%。

**操作再生能源股和国防股**

有一种押注希拉里获胜的交易模式是买入北亚再生能源股，如台湾最大太阳能电池生产商茂迪(6244.TWO)。

“希拉里若获选意味着奥巴马再生能源政策将有可能延续，”茂迪一发言人Susan Chu说道。“这对我们整个行业而言将是一个很大的助力，尤其是若希拉里所在的民主党在(国会)参众两院选举中大获全胜的话。”

Asset Management One基金经理人Hisashi Iwama说，从另一方面来看，特朗普的胜利或将冲击到墨西哥的汽车出口。日本车商在墨西哥设厂的有：马自达(7261.T)，日产汽车(7201.T)和Calsonic Kansei (7248.T)。

但是，据野村分析师称，若特朗普当选美国总统，鉴于他希望重新布署美国军事联盟的意向，这对亚洲的国防企业而言可能是利好消息。

“这个区域发动冲突的风险上升，进一步巩固我们的观点，也就是区域军事紧张局势及国防预算将持续上升，”野村在一份研究报告中称。他们首选的个股包括澳洲Austal(ASB.AX)、中国重工(601989.SS)、中航飞机(000768.SZ)、中航科工(2357.HK)、三菱重工业(7011.T)等。

在三大新兴市场区域中，亚洲企业的美元债规模最低，因此相对较不容易受到美元上涨的影响。

不过据法国兴业银行分析师估算，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数今年优于全球整体的表现应该会画上句号。该指数1月以来已上涨22%，同期MSCI明晟全球市场指数上涨12%。

尽管希拉里当选将整体提振所有亚洲股市，但法国兴业银行建议，若特朗普获胜，最初可买进中国及东南亚的股票，因为这些市场与全球市场人气的相关性没那么大。若特朗普获胜，法国兴业建议抛售向美国出口的企业，尤其是与全球智能手机供应链密切相关的台湾和韩国出口企业。

在特朗普获胜的情境下，法国兴业银行卖出清单的个股包括：台积电(2330.TW)、日月光(2311.TW)、印孚瑟斯(Infosys) (INFY.NS)、塔塔咨询服务公司(TCS)(TCS.BO)、利丰(0494.HK)和日本富士重工(7270.T)。这些企业均有高达60%左右的产品/服务销往美国。(完)