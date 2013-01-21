《亚洲基金焦点》规模较小的亚洲对冲基金去年回报更好

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
前瑞士信贷 交易员Charlie Chan掌管的1.05亿美元宏观对冲基金Splendid Asia,表现一如基金名称一样精彩,去年因投资于房地产投资信托、债券和外汇,回报率达到63%.此外,据一名知情人士表示,前DKR Oasis操盘经理人Barun Agarwal在去年1月推出的基金Factorial Master Fund回报率为23%.该基金管理的资金规模不到5,000万美元,但每个月都在赚钱.
全球型投资管理机构Fortress的一名发言人表示,Fortress Asia Macro Fund到去年底时资产管理规模增加至5亿美元,回报率为21%.
有迹象显示一些投资人正开始转移阵地.
Titan Advisors管理约30亿美元养老金和富人资金,已把投资在约二十多支对冲基金的部分资金,从大型基金转向小型基金.
一位不愿具名的机构经纪商称,"如果能再多10支亚洲多空对冲基金,每支基金规模不超过3-6亿美元,对亚洲对冲基金业来说,这会好过10支表现欠佳的数十亿美元基金."(完) (编译 于春红/李爽/王翔琼/石冠兰; 审校 张荻/艾茂林/李婷仪)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。