《亚洲基金焦点》规模较小的亚洲对冲基金去年回报更好

前瑞士信贷 交易员Charlie Chan掌管的1.05亿美元宏观对冲基金Splendid Asia,表现一如基金名称一样精彩,去年因投资于房地产投资信托、债券和外汇,回报率达到63%.此外,据一名知情人士表示,前DKR Oasis操盘经理人Barun Agarwal在去年1月推出的基金Factorial Master Fund回报率为23%.该基金管理的资金规模不到5,000万美元,但每个月都在赚钱.

全球型投资管理机构Fortress的一名发言人表示,Fortress Asia Macro Fund到去年底时资产管理规模增加至5亿美元,回报率为21%.

有迹象显示一些投资人正开始转移阵地.

Titan Advisors管理约30亿美元养老金和富人资金,已把投资在约二十多支对冲基金的部分资金,从大型基金转向小型基金.