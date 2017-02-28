亚洲1月进口的伊朗原油同比大增近70%

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京2月28日 - 亚洲四大石油买家在今年1月份进口的伊朗石油
较上年同期大增约三分之二，去年初正值西方刚刚解除对伊朗的制裁。
政府和船运追踪数据显示，伊朗原油在亚洲的四大买家--中国、印度
、韩国和日本，1月进口量总计达到164万桶/日，同比增加67.6%。
但根据国际能源署(IEA)的数据，四大亚洲买家的1月进口量为六个月
以来最低，并且自去年10月触及199万桶/日的峰值后，已经是连续第三个
月下滑。
行业消息人士称，伊朗向那些增加购买量的买家提供折扣。
日本经济产业省周二发布的数据显示，该国1月进口的伊朗原油为209
,319桶/日，同比增加7.9%。
印度1月进口的伊朗原油增加逾两倍，达到554,600桶/日，为11月以
来首次超过中国。韩国1月进口的伊朗原油增加逾一倍，至478,032桶/日
，也超过中国，成为亚洲第二大的伊朗原油进口国。
了解情况的行业消息人士称，伊朗2月向全球市场出口的原油和凝析
油总计料略超过220万桶/日，高于1月的216万桶/日，1月水平为去年7月
以来最低。（完）
(编译 高琦 审校 王兴亚)
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