亚洲1月进口的伊朗原油同比大增近70%

路透东京2月28日 - 亚洲四大石油买家在今年1月份进口的伊朗石油

较上年同期大增约三分之二，去年初正值西方刚刚解除对伊朗的制裁。

政府和船运追踪数据显示，伊朗原油在亚洲的四大买家--中国、印度

、韩国和日本，1月进口量总计达到164万桶/日，同比增加67.6%。

但根据国际能源署(IEA)的数据，四大亚洲买家的1月进口量为六个月

以来最低，并且自去年10月触及199万桶/日的峰值后，已经是连续第三个

月下滑。

行业消息人士称，伊朗向那些增加购买量的买家提供折扣。

日本经济产业省周二发布的数据显示，该国1月进口的伊朗原油为209

,319桶/日，同比增加7.9%。

印度1月进口的伊朗原油增加逾两倍，达到554,600桶/日，为11月以

来首次超过中国。韩国1月进口的伊朗原油增加逾一倍，至478,032桶/日

，也超过中国，成为亚洲第二大的伊朗原油进口国。

了解情况的行业消息人士称，伊朗2月向全球市场出口的原油和凝析

油总计料略超过220万桶/日，高于1月的216万桶/日，1月水平为去年7月

以来最低。（完）