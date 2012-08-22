亚洲进口伊朗原油有望恢复至欧盟保险禁令前水平

路透新加坡8月21日电---亚洲自伊朗的原油进口预计将在9月反弹,恢复至欧盟7月1日实行保险禁令之前的水准.该禁令给与伊朗之间的贸易造成数十年来最严重的不确定性.

亚洲前几大买家--中国、印度、日本和韩国的购买量占到伊朗原油出口的一半以上.这四国已设法绕过欧盟禁令,意味着其今年剩余时间的原油进口至少能维持在这样的水准.

炼厂希望继续使用伊朗原油,因其许多工厂是为加工伊朗原油而配置,而改换新品级原油则需进行耗时的测试,且可能造成产量变化.

能源咨询公司Wood Mackenzie的Sushant Gupta称,"伊朗是主要供油源的一部分."

"在经济条件许可下,炼厂希望尽可能的维持原油给料不变.我们预计第四季亚洲从伊朗的原油进口会反弹."

**日韩将恢复进口伊朗原油**

9月伊朗原油出口恢复将受到日本和韩国的推动,日韩两国分别是伊朗原油的第三大和第四大买家.经过两个月的空白期之後,韩国将从9月起恢复自伊朗的石油进口,每日进口量不超过20万桶.

在7月完全停止装运後,日本也恢复从伊朗进口石油.该国8月自伊朗的原油装运量约为每日22.6万桶,比7月多出逾一倍.原油从伊朗运至日本通常需要三周左右,因此这些船货将被计入8月或9月的进口量.

如果日本9月自伊朗的原油装运量与8月计划装运量相仿,那麽这两个月将帮助伊朗向亚洲最大买家的原油日出口量升至近100万桶,7月时为65.63万桶,当时只有中国和印度自伊朗进口了石油.

消息人士表示,总体而言,伊朗的原油出口从年初时的每日逾200万桶降到了6月、7月时的每日约110万桶.以目前的价格计算,这意味着伊朗每日损失约1亿美元的收入.

除了韩日以外,印度国有炼油企业Mangalore Refinery & Petrochemicals(MRPL.NS)预计将从10月恢复自伊朗的原油进口.该公司9月的装运计划还不得而知,但8月计划装运量为每日约200万桶.

印度最大的炼油商-印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)也计划在9月重启自伊朗的原油进口.其最近一次进口伊朗原油还是在5月份.

相对较小的买家台湾也计划在9月恢复伊朗原油进口,之前曾暂停了六个月.

**低於去年**

不过,这点反弹不会使伊朗出口恢复到去年水平,因买家必须确保减少足够多的进口量,以继续获得美国的制裁豁免.亚洲前四大买家都已得到这种豁免,并将於年内晚些时候申请延续.

即便恢复了一些进口,日本进口量仍将较一年前低约25%,韩国低20%左右.尽管印度MRPL因为新设备上马,从而能够提高进口,但该公司仍计划今年削减20%的进口量.

作为伊朗最大的石油客户与贸易夥伴,中国已指定8月伊朗原油按合同规定的1,600万桶多一点全额装运,并且9月提货计划或许与之类似.中国今年前七个月的进口量较上年同期下降22%.

Wood Mackenzie的Gupta称:"进口不会回升至危机前的水平,但我们预计将出现反弹,除非有新的制裁措施颁布."

韩国政府与行业消息人士称,该国也要求伊朗交付伊朗油轮装载的原油.这使伊朗负有为船货保险的责任,绕开了欧盟禁令.

印度炼厂双管齐下应付保险问题.他们正寻求政府批准要求伊朗运送石油,同时试图利用国营保险商的有限承保能力为本地油轮运输伊朗石油服务.

日本炼厂已为本地油轮运输伊朗原油争取到有政府支持的保险.(完)

--编译 田建华/王洋/程琳;审校 隋芬/王兴亚/丁琦

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