国际油市：6月亚洲的西非原油日均进口预计小升至约188万桶--调查

6月数据将是去年5月以来最高。交易商称，对亚洲的出口规模较大，表明欧洲和美国需求不振得到弥补。美国国内页岩油产量增加，削弱了其原油需求。

这份对交易商的调查显示，6月中国从西非的日均原油进口量料将跌至106.6万桶，5月时为110.8万桶。而印度的日均进口量将从52.1万桶升至53.3万桶。