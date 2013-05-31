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市场报道 | 2013年 5月 31日 星期五 09:24 BJT

国际油市：6月亚洲的西非原油日均进口预计小升至约188万桶--调查

路透伦敦5月30日 - 周四公布的路透调查显示，6月亚洲日均进口西非原油料小幅增至188万桶左右，5月时为187万桶。

6月数据将是去年5月以来最高。交易商称，对亚洲的出口规模较大，表明欧洲和美国需求不振得到弥补。美国国内页岩油产量增加，削弱了其原油需求。

这份对交易商的调查显示，6月中国从西非的日均原油进口量料将跌至106.6万桶，5月时为110.8万桶。而印度的日均进口量将从52.1万桶升至53.3万桶。

浏览亚洲对西非原油的进口情况，请点击：(link.reuters.com/cug25t)。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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