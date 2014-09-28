21个国家商定亚投行部分核心要素

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月28日 - 中国财政部周日称，21个亚洲国家确定了亚洲基础设施投资银行(“亚投行”)的一些核心要素。
筹建亚投行第五次多边磋商会周六在北京举行，本轮磋商共有21个有意愿成为亚投行创始成员国的亚洲国家参会，其中包括韩国、泰国、印尼和新加坡等国家。
财政部网站刊登的消息称，此次会议由中国财政部副部长史耀斌主持，亚投行中方筹建工作组组长金立群出席会议。
分析人士表示，推动建立亚投行是中国努力扩大其在亚洲地区影响力的重要步骤之一。中国在其它多边机构包括世界银行、国际货币基金组织和亚洲开发银行的影响力有限。
中国国家主席习近平最初于去年10月倡议筹建亚洲基础设施投资银行。中国可能成为该银行的最大股东，出资比例可能达到50%。
亚投行注册资本金规模将为500亿美元，未来可增资扩股。(完)
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5