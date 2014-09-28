21个国家商定亚投行部分核心要素

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月28日 - 中国财政部周日称，21个亚洲国家确定了亚洲基础设施投资银行(“亚投行”)的一些核心要素。

筹建亚投行第五次多边磋商会周六在北京举行，本轮磋商共有21个有意愿成为亚投行创始成员国的亚洲国家参会，其中包括韩国、泰国、印尼和新加坡等国家。

财政部网站刊登的消息称，此次会议由中国财政部副部长史耀斌主持，亚投行中方筹建工作组组长金立群出席会议。

分析人士表示，推动建立亚投行是中国努力扩大其在亚洲地区影响力的重要步骤之一。中国在其它多边机构包括世界银行、国际货币基金组织和亚洲开发银行的影响力有限。

中国国家主席习近平最初于去年10月倡议筹建亚洲基础设施投资银行。中国可能成为该银行的最大股东，出资比例可能达到50%。