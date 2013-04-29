亚洲保险业前景向好 并购价格水涨船高

* 亚洲保险业并购规模去年创下305亿美元的纪录高位

* 亚洲保险公司的市净率几乎是美国同业的两倍

* 部分买家因为价格过高退出竞标

路透香港4月29日 - 亚洲保险业出现一股并购热潮，被吸引的买家要么为此付出大价钱，要么就会错失进入增长最快的保险市场的绝佳机会，尽管价格高得令人咋舌，但几乎没人认为这股热潮会冷却下来。

据数据提供商S&P Capital IQ，去年亚洲保险业的并购规模达到305亿美元的纪录高位，受当地中产阶层扩大和个人收入增加推动。目前至少还有50亿美元的并购交易尚待完成，这对银行家、律师和像马来西亚AMMB Holdings Bhd (AMMB.KL)这样的股东来说是个好消息，AMMB目前正在剥离其寿险业务。

对买家来说，估值猛增和来自外国同业的竞争加剧，让选择变得艰难--要么付出很大代价买下快速增长的稀缺业务，要么坐等价格下跌，但有可能被动作更快的竞争对手抢占先机。

有迹象显示至少有部分潜在买家对交易的高估值望而却步，比如韩国三星人寿保险(032830.KS)。进行并购的亚洲保险公司的市净率(市账率，P/B)在2005-2012年期间平均上升了13%，而全球其它地区同业的P/B却在下降。

“这些案子肯定是变得更贵了，”宏利金融(Manulife Financial)(MFC.TO)亚洲行销长Philip Hampden-Smith指出，反映出就连企业高层也对一些收购买主愿意开出的高价感到惊讶。

“你得坚持财务纪律--一个案子的价值是有限度的，”他称。

根据汤森路透数据，亚洲保险股的市净率中值为1.73倍，是美国及欧洲同业的近两倍。而最近一些并购案的估值，又是亚洲业者市净率中值的近两倍。

瑞士再保指出，亚洲投保人数占人口比例仅有5.8%，相较之下，美国为8.1%，因此这将推动新兴亚洲地区保单销售成长速度达到工业化国家的近三倍。

亚洲前10大最昂贵保险并购案图表(link.reuters.com/fak67t)

**加入竞购行列**

像荷兰国际集团(ING)ING.AS等一些保险公司，是为了偿还政府的纾困金而被迫出售资产，而英国英杰华集团(Aviva)(AV.L)目前则是退出亚洲地区，以专心经营本国市场。另外一些保险公司则是纯粹利用这股热潮，趁机获利了结出场。

印度旁遮普国家银行(PNB)(PNBK.NS)日前刚完成与大都会人寿保险(MET.N)的寿险合资事业，当初PNB展开物色合资对象时，有超过40家业者争取这门亲事。

去年荷兰国际集团亚洲保险及资产管理事业出售案，吸引了超过17组团队竞购。

在一个只有两个或三个买家能够提出具有竞争力标单的区域，这样的竞购团队数量令人瞠目结舌。

另外也相当罕见的是，在一些交易中卖方提出了一些要求。

两名消息人士向路透表示，马来西亚CIMB Group Holdings Bhd (CIMB.KL)出售保险合资事业时，大胆向最终买家提出价格不低于18亿马币(林吉特)(5.91亿美元)的底价。

日本MS&AD Insurance Group Holdings Inc (8725.T)2011年以9.3倍市净率收购印尼PT Asuransi Jiwa Sinarmas旗下保险事业50%股权一事，则将深刻烙印在保险业界的高阶主管脑海中。

PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT (BNI) (BBNI.JK)执行长Gatot Mudiantoro Suwondo如今预期，该行出售寿险部门的计划可以取得类似的估值。

“近期几笔交易的估值，的确在更大程度上取决于被收购公司所能产生的未来价值，”高盛日本以外亚太市场金融机构集团主管Peter Enns表示。“人们将之视为高度策略投资，可在未来实现增长。”(完)

(编译 白云/蔡美珍/张明均; 审校 孙茉莉)

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