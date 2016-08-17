焦点：传统投资报酬锐减 亚洲基金业者涌向另类资产

路透新加坡8月17日 - 随着亚洲传统资产报酬锐减，或走势趋于动荡，养老基金及保险业者等保守型投资人正将资金投入另类投资，以取得他们所需的回报，但风险也明显提高。

许多亚洲国家一直到了2015或2016年才开始降息，但如今当地利率已经处于或接近历史低点，且预料将再进一步下滑；根据野村分析师，今年底之前，印度、韩国、印尼、台湾及泰国都有可能再度降息。

债券收益率(殖利率)相应下跌对此地区造成冲击的时点要晚于许多其他国家，但对于那些需要可预测收益来应对固定偿付义务的投资人而言，这正迫使他们重新思考策略。

举苏黎世保险(Zurich Insurance Group)(ZURN.S)亚洲事业为例，该公司正考虑投资于私募债务，包括企业贷款债权证券化受益证券(CLO)、商用不动产及基础建设债券等。

“我们只能接受未来报酬将会低于历史水准的事实，”苏黎世保险亚太投资经理Michael Vos表示。“天下没有白吃的午餐...想要取得高报酬，那就得冒更大风险。”

风险包括当你希望出售资产时缺少买家，贷款违约机率增加，以及基础资产披露的水平下降。

瑞士信贷(CSGN.S)称，其也在代亚洲机构客户出手，增持对冲基金和优先有担保银行贷款。

瑞士私人银行Union Bancaire Privee(UBP)称，正在将高净值客户的更多资金从低收益率债券和动荡的股市中，转投入对冲基金、地产债券和保险相关的证券。

“毫无疑问，过去六到12个月中，股票和固定收益市场的风险/回报率严重恶化，”UBP亚太区业务开发主管Ted Holland称。

“在当前环境中找到‘低风险’收益尤其困难。”

新加坡最大主权财富基金GIC Pte的情况说明了趋势的快速转变。

在截至2016年3月底的五年，该基金投资组合年回报率降低至3.7%，而在截至2015年3月底的五年年回报率为6.5%，该基金并警告称，困难的投资环境还将再持续10年。

道富环球投资7月一项调查显示，72支亚洲退休基金中有44%都在追求高风险、高回报的策略。

在国内公债收益率低于美国公债的情况下，韩国国家退休基金(NPS)计划到2020年将另类投资持仓从2015年的10.7%提高至35%，今年还将开始投资对冲基金。

该基金公布2015年初步回报率为4.6%，低于2014年的5.25%。

**以风险换回报**

追求收益的代价就是风险提高，这需要更审慎的管理。

其中最大的一个风险就是缺乏流动性。许多另类投资不容易套现，比如不动产和私募股权，因此投资者不能很快退出投资。在市场下跌时，这类资产的买家寥寥无几，从而加剧跌势。这种投资品往往也没有上市，因此在透明度方面远不及传统的投资。

“而且也没有可靠或可接受的衡量指标，因此如何去衡量你的投资成绩相对于市场表现的优劣程度呢？”道富银行资产所有者解决方案亚太地区主管Beng-Eu Lim说。

如果投资者选择没有获得投资级评级的工具，违约的风险也更高。

苏黎世保险的Vos承认，投资另类资产需有保护措施。

“当你冒更大风险时，重要的是要有足够的资金吸收额外风险带来的额外波动，不会在市场底部被迫卖出，”他称。

但就连民间的个人投资者也在涌入此类投资。

据市场研究公司East & Partners Asia，截至2016年5月，另类投资占亚洲高净值个人投资组合的15%，较三年前几乎翻番，未来一年预计还将继续上升。

大量现金的涌入可能最终会让渴求高收益的投资者失去理智的判断。(完)