亚洲投行与券商大范围裁员 应对市场变化

中国今年银行等就业机会减少 金融业平均涨薪幅度仍低于10%--报告
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透香港6月25日电---亚洲投资银行和券商展开一轮大范围裁员,因欧债危机和中国经济放缓影响到该地区的金融活动.
通过向银行家及其他金融业消息人士了解,路透可以确认过去三周内有至少50名员工被裁,其中包括高层外籍人员和级别较低的银行家.这些裁员主要针对股权业务,预计今後几周将有更多裁员消息传出.
消息人士称,这些裁员的银行或券商中包括里昂证券,德意志银行(DBKGn.DE),高盛(GS.N)和瑞银UBSN.VX.
"由於市场环境远比预期恶劣,且产业内人员过剩,因此我们作出一些艰难的决定,削减了部分职位."里昂证券发言人Anna Tehan说.
"银行业削减了5-7%的员工,这有些不同寻常,因为这种裁员通常发生在11月12月,"招聘公司Pemberton Stewart股权部门的董事总经理David Azar在一封电子邮件中这样描述本轮裁员.
"未来几个月将有更多裁员."
银行业者近年来大举在亚洲派驻人手,以期抓住发展中经济体增长的机会.但随着欧洲债务问题显露危机苗头後交易活动放慢,各家银行在去年底开始裁减亚洲的人力.
不过最新一轮裁员潮是由於第一季结束後,银行业对上半年业绩强劲的预期迅速消退.中国经济增长放慢带来的冲击尤其巨大.
亚洲裁员潮出现的时机也出乎人们预料,因为此时正值外籍的金融专业人士准备暂时休息,携家带口回国度假之际.
在目前的这一轮裁员中,有更多高层和外籍的银行业人士离开.这一趋势从去年开始加速,因为业者都将重点放在保留直接面对客户或创造营收的岗位方面,若能两者兼顾当然更好.
本次裁员的重灾区是股票部门,这对於一个依赖股票销售和发行的市场来说十分不同寻常,但也反映出亚洲市场今年以来是多么疲弱.
根据汤森路透数据,截至2012年6月中旬,除日本以外的亚洲股权资本市场包括首次公开招股(IPO)和股票增发等业务规模大幅下滑47.5%,至678亿美元.单在香港一地,今年前四个月的IPO金额就下降了85%,创下约四年来的最差开局.(完)
--编译 郑茵/徐文焰;审校 田建华
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