景气不佳 亚洲投行裁员也裁客户

焦点：欧元区2月通胀率跳升至2% 超过欧洲央行目标位
路透布鲁塞尔/法兰克福3月2日 - 欧元区2月通胀率劲升至四年高位，一举超过欧洲央行的目标位，给利率决定者带来开始讨论何时以及如何缩减非常规刺激措施的压力。
记者 Lawrence White/方力泰 编译 隋芬/王翔琼/程琳
路透香港10月24日电---亚洲的投资银行除了裁减数以千计的员工之外,也正在悄无声息地剔选客户.
亚洲的首次公开发行(IPO)热潮已经不再--像中国农业银行(601288.SS)与友邦保险(1299.HK)等规模高达200亿美元的巨型IPO已是两年多前的事了.现在,投行的业务模式亟待更新.
一家全球性投行驻亚洲的主管说,在此地,独立存在的投资银行是"没法获利的."其他人认为,亚洲公司并不固定聘用某几家投行,也很少聘用,致使亚洲地区难以发展出投资银行涉足广泛的经营模式,这种模式在金融危机爆发的前几年迅速壮大.
危机过後,IPO费用收入开始减少,但银行扛住裁减压力.不过现在,交易寥寥且费用收入稀少,亚洲的投行开始挥动大斧.
这意味着,投行裁掉赚钱少的投资银行人士,但留下来的人则要创造最高价值,需要参与出售现金管理与外汇服务等商业银行产品.这同时也意味着投行所服务的企业客户减少.一些银行原本拥有多达1,000家或更多的客户,现在都将客户数减半,专注於中型私人企业.
"亚洲的挑战是,你不知道收入会从何而来.在美国和欧洲,客户很固定.但是在亚洲你就不知道,今年和明年可能不一样,"一资深银行人士表示.由於银行和客户关系的敏感性,他不愿具名.
浏览亚洲前十大投行费用最高的客户,请点选(r.reuters.com/xuq43t)
**重新改造,重塑模式**
据汤森路透/Freeman数据,2008年以来,付给投资银行费用总计达到2,000万美元或更多的美国公司超过1,500家;但在亚洲,这样的公司不超过300家.自2009年以来每年向投资银行支付至少300万美元的公司,在美国有318家,西欧有198家,亚洲仅有100家.
随着亚洲银行业务模式从受股票带动,转变为均分在债务和并购产品上,银行面对着费用结构远比全球其他地方更不一致的困境.一家银行能在一宗仓促安排的私人融资交易上,工作两个小时就赚到100万美元,但也可能因为组建一个银行人士团队为一个大客户服务了数年,却连一笔交易都没作而损失更多.
虽然在欧美有一大群公司经常找银行为它们安排交易,但数据显示自2008年以来,日本以外亚洲地区付最多手续费的八家企业中,有四家是靠着债市融资的澳洲银行,另外两家是友邦保险和中国农业银行,主要是一次性的IPO案子.
**费用不一致**
全球性的金融机构在2000年代初期扩大亚洲投行业务之时,他们还能避免费用收入起伏,因为IPO热潮不止弥补了客户未作交易或未纳费用的损失.银行出资创建成本很高的股票研究和交易团队,以及交易股票衍生品的销售和执行团队,期望这些业务能够更进一步蓬勃发展.
但情况已经改变.
汤森路透数据显示,亚洲IPO规模为2008年以来最低,1-9月仅集资289亿美元,上年同期为670亿美元,2010年前九个月更达933亿美元.
由於IPO缩减,银行在费用收取上苦苦挣扎.
投行只好进一步瘦身,削减小客户.随着这个裁减过程加速,客户已经开始注意到了.
"来得少了,照顾也变少,"中国一家科技公司首席财务官表示,他指的是投行人士来公司拜访、提供谘询和徵询交易机会的次数减少.
亚洲投行高层不愿公开谈论"炒客户鱿鱼"的事情.不过私下里他们承认,会告诉手下放弃那些费时费力,多年没有做交易的公司.
银行也在减少"关系户贷款",也就是因为期望以後能获得债券或顾问委托头衔而授予的贷款.
一家美资银行驻亚洲的区域经理称,"我们变得挑剔很多,例如我们可能承作一笔大型跨境并购交易,但小规模的就算了."
另一家美资银行的主管称,"亚洲过去的情况是,如果我们错过一笔5亿美元的IPO,哪怕不是我们的关系客户,还是会有人要倒霉.而现在,我们只专注於核心的白金客户,只有错过这些客户的交易我们才有麻烦."(完)
--译文审校 沈以文
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