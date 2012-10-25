景气不佳 亚洲投行裁员也裁客户

记者 Lawrence White/方力泰 编译 隋芬/王翔琼/程琳

路透香港10月24日电---亚洲的投资银行除了裁减数以千计的员工之外,也正在悄无声息地剔选客户.

亚洲的首次公开发行(IPO)热潮已经不再--像中国农业银行(601288.SS)与友邦保险(1299.HK)等规模高达200亿美元的巨型IPO已是两年多前的事了.现在,投行的业务模式亟待更新.

一家全球性投行驻亚洲的主管说,在此地,独立存在的投资银行是"没法获利的."其他人认为,亚洲公司并不固定聘用某几家投行,也很少聘用,致使亚洲地区难以发展出投资银行涉足广泛的经营模式,这种模式在金融危机爆发的前几年迅速壮大.

危机过後,IPO费用收入开始减少,但银行扛住裁减压力.不过现在,交易寥寥且费用收入稀少,亚洲的投行开始挥动大斧.

这意味着,投行裁掉赚钱少的投资银行人士,但留下来的人则要创造最高价值,需要参与出售现金管理与外汇服务等商业银行产品.这同时也意味着投行所服务的企业客户减少.一些银行原本拥有多达1,000家或更多的客户,现在都将客户数减半,专注於中型私人企业.

"亚洲的挑战是,你不知道收入会从何而来.在美国和欧洲,客户很固定.但是在亚洲你就不知道,今年和明年可能不一样,"一资深银行人士表示.由於银行和客户关系的敏感性,他不愿具名.

浏览亚洲前十大投行费用最高的客户,请点选(r.reuters.com/xuq43t)

**重新改造,重塑模式**

据汤森路透/Freeman数据,2008年以来,付给投资银行费用总计达到2,000万美元或更多的美国公司超过1,500家;但在亚洲,这样的公司不超过300家.自2009年以来每年向投资银行支付至少300万美元的公司,在美国有318家,西欧有198家,亚洲仅有100家.

随着亚洲银行业务模式从受股票带动,转变为均分在债务和并购产品上,银行面对着费用结构远比全球其他地方更不一致的困境.一家银行能在一宗仓促安排的私人融资交易上,工作两个小时就赚到100万美元,但也可能因为组建一个银行人士团队为一个大客户服务了数年,却连一笔交易都没作而损失更多.

虽然在欧美有一大群公司经常找银行为它们安排交易,但数据显示自2008年以来,日本以外亚洲地区付最多手续费的八家企业中,有四家是靠着债市融资的澳洲银行,另外两家是友邦保险和中国农业银行,主要是一次性的IPO案子.

**费用不一致**

全球性的金融机构在2000年代初期扩大亚洲投行业务之时,他们还能避免费用收入起伏,因为IPO热潮不止弥补了客户未作交易或未纳费用的损失.银行出资创建成本很高的股票研究和交易团队,以及交易股票衍生品的销售和执行团队,期望这些业务能够更进一步蓬勃发展.

但情况已经改变.

汤森路透数据显示,亚洲IPO规模为2008年以来最低,1-9月仅集资289亿美元,上年同期为670亿美元,2010年前九个月更达933亿美元.

由於IPO缩减,银行在费用收取上苦苦挣扎.

投行只好进一步瘦身,削减小客户.随着这个裁减过程加速,客户已经开始注意到了.

"来得少了,照顾也变少,"中国一家科技公司首席财务官表示,他指的是投行人士来公司拜访、提供谘询和徵询交易机会的次数减少.

亚洲投行高层不愿公开谈论"炒客户鱿鱼"的事情.不过私下里他们承认,会告诉手下放弃那些费时费力,多年没有做交易的公司.

银行也在减少"关系户贷款",也就是因为期望以後能获得债券或顾问委托头衔而授予的贷款.

一家美资银行驻亚洲的区域经理称,"我们变得挑剔很多,例如我们可能承作一笔大型跨境并购交易,但小规模的就算了."

另一家美资银行的主管称,"亚洲过去的情况是,如果我们错过一笔5亿美元的IPO,哪怕不是我们的关系客户,还是会有人要倒霉.而现在,我们只专注於核心的白金客户,只有错过这些客户的交易我们才有麻烦."(完)

--译文审校 沈以文

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