基金产业: 错误押注中国经济,亚洲明星基金2012年遭遇滑铁卢

ETF纯粹跟随指数而无需管理或研究,因此要比投资专家团队运作的主动型基金便宜.

为了继续收取更高费用,主动型基金经理人就必需拿出绩效.相比更成熟的经济体,亚洲的市场未被充分研究且效率更低,因此对其业绩出色的期望值尤高.

然而,主动型基金经理人却面临业绩不及被动型投资基金的风险,这在发达市场中成为既定趋势,因后者成本低且主动型基金无法实现持续业绩更胜一筹.

今年美国投资者涌向低成本的被动管理型指数基金.比如,客户2012年前11个月向美国先锋集团(Vanguard Group)共同基金和ETF注入1,304亿美元,创纪录新高.

这一趋势亦使得贝莱德 iShares ETF受惠,但美国基金(American Funds)、Dodge & Cox和Janus Capital Group 等受创.

亚洲也出现了这样的转变势头.理柏数据显示,投资亚太的ETF所管理的资产规模到11月超过了1,500亿美元,而10年前约为340亿美元.

与亚洲投资世界的大型业者形成鲜明对比的是,像宏利环球基金-亚洲小型公司基金与Australian Leaders等较不知名基金的表现超过了指标逾20个百分点.这两支基金的资产规模分别是1.09亿美元与9,600万美元.

截至11月底,宏利基金带来35.3%的回报率,将近是指标富时亚太除日本外小型股指数的三倍.

不过,莫比尔斯和波顿均对2013年前景表示乐观.后者认为,中国出口和投资拉动型的经济模式将逐步被消费拉动型所取代.这意味着成长速度将放缓,但会更为稳健.