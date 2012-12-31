基金产业: 错误押注中国经济,亚洲明星基金2012年遭遇滑铁卢

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
ETF纯粹跟随指数而无需管理或研究,因此要比投资专家团队运作的主动型基金便宜.
为了继续收取更高费用,主动型基金经理人就必需拿出绩效.相比更成熟的经济体,亚洲的市场未被充分研究且效率更低,因此对其业绩出色的期望值尤高.
然而,主动型基金经理人却面临业绩不及被动型投资基金的风险,这在发达市场中成为既定趋势,因后者成本低且主动型基金无法实现持续业绩更胜一筹.
今年美国投资者涌向低成本的被动管理型指数基金.比如,客户2012年前11个月向美国先锋集团(Vanguard Group)共同基金和ETF注入1,304亿美元,创纪录新高.
这一趋势亦使得贝莱德 iShares ETF受惠,但美国基金(American Funds)、Dodge & Cox和Janus Capital Group 等受创.
亚洲也出现了这样的转变势头.理柏数据显示,投资亚太的ETF所管理的资产规模到11月超过了1,500亿美元,而10年前约为340亿美元.
与亚洲投资世界的大型业者形成鲜明对比的是,像宏利环球基金-亚洲小型公司基金与Australian Leaders等较不知名基金的表现超过了指标逾20个百分点.这两支基金的资产规模分别是1.09亿美元与9,600万美元.
截至11月底,宏利基金带来35.3%的回报率,将近是指标富时亚太除日本外小型股指数的三倍.
不过,莫比尔斯和波顿均对2013年前景表示乐观.后者认为,中国出口和投资拉动型的经济模式将逐步被消费拉动型所取代.这意味着成长速度将放缓,但会更为稳健.
"经济周期现在处于有利阶段,和政治进程一样,"他称.(完) (编译 高琦/田建华/李春喜/石冠兰; 审校 王洋/隋芬)
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路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)