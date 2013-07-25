亚洲投资者紧拥黄金基金 与西方市场反差明显

* 亚洲黄金基金第二季呈资金净流入，西方国家为净流出180亿美元

* 纸黄金在亚洲市场迎头赶上

* 印度SBI黄金ETF及日本野村期货基金第二季呈现净流入

* 2013年以来金价已下跌20%

路透新加坡/香港7月25日 - 亚洲投资者仍对黄金基金保持着信念，面对过去几个月黄金价格的大跌，亦不为所动，纸黄金在亚洲市场的地位似乎益发稳定。

根据基金分析公司理柏(Lipper)数据和路透计算，在截至6月的三个月里，亚洲黄金和贵金属基金净流入3,350万美元，与西方市场投资者急于退出黄金基金投资情况形成强烈对比。

根据理柏数据，欧美市场相同性质基金同期间净流失约180亿美元，比3月底资产管理规模下滑11%。

今年黄金价格大跌20%，而亚洲与欧洲黄金基金的待遇差异之大，反映出亚洲对黄金基金的需求日益增长，为辛苦吸引投资者的新兴基金产业带来希望。

此外这也显示出，在西方国家市场主导黄金基金的投机客和对冲基金，在亚洲的势力仍有限。

“主要与心态有关，”Value Partners Group旗下上市交易基金(ETF)业务总裁William Chow表示。“亚洲投资者对黄金的风险偏好要比美国投资者更加稳定。”

该公司管理的香港价值黄金ETF(3081.HK)在6月底时持有的黄金价值约为1亿美元。

亚洲对实货黄金的需求之大罕有匹敌，从为婚礼购置黄金饰品到金币收藏，各种需求不一而足。

金价12年来的涨势即将终结，今年料录得1997年以来最差年度表现，因市场担忧全球央行将撤回在过去几年中实行的超宽松货币政策，黄金也因此在投资者眼中魅力大减。

4月金价崩跌，每盎司价格在两天内跌去逾200美元，6月有再度下泄，九个交易日跌幅达15%。

不过，汤森路透旗下理柏数据显示，上一季度资金流入最大的基金中包括印度的黄金上市交易产品SBI Gold Exchange Traded Scheme和日本的野村黄金期货基金。

“在亚洲，黄金并不仅仅被当成投资工具，同时还被看作奢侈品。所以当金价下跌时，人们就想更多地囤积，”Kasikorn资产管理公司基金经理人Tanawat Roongtanapirom说。该公司管理的K Gold基金规模达5.91亿美元，是亚洲最大的黄金基金。

**新生市场**

尽管资金持续流入，但亚洲的黄金基金市场规模依然远远低于美国。美国顶级对冲基金经理人，比如Paulson & Co. Inc的John Paulson、Greenlight Capital Management的David Einhorn、以及Third Point LLC的Dan Loeb，全都持有大额的黄金头寸。

在亚洲，黄金ETF还是一个相对新鲜的概念。

全球第二大黄金买家中国只是在最近才批准推出首批两支黄金ETF。这两支基金在首轮募资中筹得总计16亿元人民币(2.61亿美元)，低于市场预期。

根据世界黄金协会(WGC)数据，最大黄金买家印度2012年的黄金消费量约为860万吨。但该国14支黄金ETF持有的黄金总量还不到40吨。

“从实物黄金转向黄金ETF的趋势才刚刚开始，”Kasikorn的Roongtanapirom说。

新加坡OCBC Investment Research的ETF分析师Siyi Lim表示，散户投资者越来越注意到市场中不同种类的黄金产品。

“我们日益看到投资者转向ETF，以此作为便利进退市场的渠道之一，”Lim说，“香港、澳门和印度这方面的需求尤其强劲。”(完)

(编译 洪曦/郑茵/王兴亚；审校 蔡美珍/艾茂林)

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