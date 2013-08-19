博客：亚洲呈投资大挪移 从南部移往北部

2013年3月14日，在新加坡拍摄的印尼盾以及其他东南亚国家的货币。 REUTERS/Edgar Su

记者 Vidya Ranganathan/Vikram Subhedar

2013年的主流投资趋势除了由债市转向股市，以及由新兴市场转至发达市场的大轮动之外，亚洲市场内部也出现自己的一套投资大挪移：从南部移往北部。

自7月以来，外资流入已经提振中国大陆、韩国、及台湾股市，在新兴市场前景黯淡之际，这是投资人认为这些市场仍有一些潜藏价值的初步迹象。

这些市场的吸金魅力源自好几个因素。

虽然一般仍普遍预期日本、美国及其他发达经济体的股市将有较佳表现，但愈来愈多投资人认为，随着美国经济成长复苏，亚洲一些贸易导向的开放型经济体将有发挥的空间。

此外，中国及韩国的股价之前已经重挫，而且这两个国家都拥有巨大的贸易顺差。先前造成股价重挫的原因是市场认为中国经济成长将大幅下滑，但一些分析师认为这个疑虑遭到过份夸大。

根据法国巴黎银行汇整的资料显示，韩国7月外资证券投资流入股市的金额为8.53亿美元，扳回一部分先前几个月大量流出的资金。今年以来流入韩国债市的外资超过120亿美元。

外资及陆资7月在台湾股市亦买超27.5亿美元，抵销6月的卖超。外资在印尼股市卖超2.53亿美元，在印度债市及债市大举卖超。

外资在中国股市及债市的资金流动数据很少，但香港股市的恒生国企指数.HSCE自6月底以来跳涨约9.5%。

**亚洲的轮动**

“亚洲的整体变化就是轮动，”花旗投资管理(Citi Investment Management)的亚洲固定收益主管John Woods表示，“我们见到资金流动的方向，是大举流出东南亚，转而流向北亚，特别是韩国及台湾。”

对于多数投资人、特别是那些未全心投身新兴市场的投资人而言，推动其决策的最大因素就是即将到来的美联储货币宽松政策退场。美联储即将缩减已达四年之久的量化宽松措施，这个措施让市场资金充沛，使投资人对收益趋之若鹜。

因此，整体资产配置的主题仍旧是将资金从债市转移至股市。花旗数据显示，全球债券基金在8月7日止当周资金外流22亿美元，股票基金则有96亿美元资金流入。

所以除了一些配置考量之外，在收益率上升及美国成长转佳的环境下，很少有基金经理人想要针对放缓的亚洲经济体建立风险敞口。

道富环球投资管理(SSgA)驻悉尼资产配置团队的资深投资组合经理Mark Wills表示，“终止量化宽松是件大事。”

“一旦正式开始缩减购债，寻求收益的热潮平息，投资人会想要把资金放在最优质的风险资产上，而目前这就是美国股票。”

浏览美国与亚洲股市估值图表，请点选：(link.reuters.com/quc32v)

浏览美国与亚洲获利成长图表，请点选：(link.reuters.com/tuc32v)

但在最受热捧的发达股市--日本及美国股市，股价已高，而这是投资人仍旧不愿把所有资金投入美元或日圆资产的理由之一。

Wills表示，“标准普尔500指数成分股的营收仍相当黯淡，而且他们发现提高利润率很难。”

**亚洲的价值型市场**

根据汤森路透StarMine整理分析师对未来一年获利的预测数字，美国股市目前市盈率(本益比)平均为14.7倍。日本股市市盈率为14.5倍。而新兴亚洲股市市盈率只有10倍，中国和韩国更便宜，分别只有8.5倍及8倍。

日本以外亚洲与美国股市的市盈率差距，目前达到八年来最大。

虽然从2月以来分析师纷纷调降日本以外的亚洲企业获利预测，但未来一年亚洲企业获利成长预料仍会超越美国。根据汤森路透I/B/E/S资料，分析师预测美国企业未来12个月平均每股盈余(EPS)成长9.6%，相较之下，新兴亚洲预估成长13.5%，韩国预估成长17.5%，台湾预估成长18%。

就连经常让投资人中招受创的中国，对于某些人而言，现在也显得更有起色。

“我们对中国的看法有两大重点，一是利空消息大多已经消化了，另外，估值非常诱人，我们认为未来12-18个月中国股市将上升，”花旗投资管理的Woods指出。

北亚市场吸引投资人的不只是估值因素。随着美国经济复苏，投资这些国家将更能直接享受到科技产品出口增长的利益。当石油及金属价格下跌时，这几个北亚市场表现胜过大宗商品生产商比重较高的马来西亚及印尼。

为了在美联储宽松措施退场之前布局，投资人今年在亚洲抛售美元债券，但在韩国的跌势相对较温和。

自今年5月以来，亚洲整体债券收益率(殖利率).JPMACI上升100个基点，至5.3%，与长期平均水准相比，还有100-150个基点的上涨空间。花旗分析师认为，从风险回报角度来看，亚洲债券很快就会吸引目光。

但目前而言，仍然有足够理由让外资对投资北亚市场感到犹豫。

最大风险来自中国，中国当局专心解决银行及就业市场问题时，是否能确保经济增速不会过度下滑，仍令人忧心。

其他风险可能来自汇兑损失，因为美元走升，将压低新兴市场货币汇率。