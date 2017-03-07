焦点：亚洲投资者把贸易战忧虑放两旁 全球经济增长摆中间

路透新加坡3月7日 - 亚洲股市投资者对特朗普当选美国总统的最初反应显然是抛售，担心他的贸易保护主义言论可能损害该地区依赖出口的经济体。

但随后长线投资者开始把特朗普的减税和提高基础设施支出承诺作为交易题材，即押注景气复苏。这些政策将会刺激美国经济成长，并带动全球经济。

亚洲新兴股市自12月23日触及低点后，已累计涨逾11%，超过了11月触及的当月8日美国大选日之前的水平，尽管由于美国可能即将升息而脱离了高位。

“可以买进亚洲的景气周期类股票，利用押注经济复苏的交易获利，”亨德森全球投资的亚洲基金经理Sat Duhra称。“你没必要买入出口商类股，让自己面临美国政策不确定性的风险。”

亚洲股市上涨，其中消费者相关企业等周期性行业股领涨；在经济增长的时期，这些企业通常会繁荣。

比如，材料类股从美国大选后的低位上涨了15%，而公用事业类股上扬不到9%。

**通缩到通胀**

投资者愈发认为，政府将通过财政政策提振经济增长，且全球长期超宽松货币政策下通胀将加速上升。

“全球经济增长的范围正开始扩大，这种变化增强了人们的信心，”先机环球投资亚洲股票负责人Josh Crabb说道。

“亚洲股价仍很低，人们正在台湾和韩国等市场买入，因为他们认为这些市场是全球经济增长的题材。”

先机环球投资的英镑计价亚太基金1月报酬率6.2%，其比较指标报酬率为3.9%。该档基金持仓最多的包括韩国三星电子(005930.KS)、香港上市的腾讯控股(0700.HK)，及台湾积体电路(台积电)(2330.TW)。

迹象显示，亚洲各地制造业、消费需求及通胀都在上升。世界银行也已预测，今年全球经济增长2.7%，增速较2016年的2.3%加快。

美国若祭出贸易保护主义，台湾及韩国可能难以招架，但亨德森全球投资的Duhra说，三星和台积电等规模较大的企业“在价值链所居位置遥遥领先，绝非一般的商品化科技公司。”今年台湾及韩国在资金流入亚洲新兴股市排行榜中领先。

他指出，鉴于北亚有较多这类企业，加上经常帐形势较佳，因此押注北亚市场要优于东南亚。

中国经济更为稳定也有助于新兴亚洲。

“现在中国经济与亚洲其他经济体之间的互动极其紧密，”道富环球投资管理(SSgA)亚太总经理Mark Wills表示。该公司的新兴亚洲股票基金今年1月以美元计的净回报率为7.5%，指标水平为5.9%。

“市场正陶醉在中国增长的故事里，目前并未重视贸易战的威胁。”

但其他人则持谨慎态度。

瑞信已将亚洲股票评级下调至中性，警告称尽管亚洲地区还不错，但保护主义风险及美元走强仍令人担忧。

印尼经常帐赤字不断扩大，菲律宾贸易逆差越来越大，这两个国家今年资金外流情况最为严重。

德意志银行亚太财富管理部门首席投资官Tuan Huynh将该地区评级从中性下调至小幅减持，因其已超过了12个月目标，但建议逢低买进。

2017年资金流入亚洲股市情况图表：tmsnrt.rs/2mwndO9 (完)