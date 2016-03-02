亚洲投资者去年跨国投资创新高 上海列亚洲最受欢迎--报告

路透上海3月2日 - 据国际物业顾问--世邦魏理仕最新报告指出，去年亚洲投资者跨国房地产投资总额再创新高，同比增长37%至624亿美元。在去年最受欢迎的目标城市排名中，伦敦仍是首选，上海排名全球第四、亚洲第一。

报告指出，亚洲投资者的跨国房地产已扩展到更多门户城市。伦敦虽然仍居首选城市，但其吸引投资额所占总投资额比例已从2014年的17%下降至13%。其他主要门户城市，如纽约、悉尼、上海和香港吸引投资增幅明显，其中上海所获投资占比由2014年的3%上升至7%。

报告称，得益于活跃的新加坡和中国的机构投资者，2015年大宗交易（5亿美元及以上）同比增长167%；资产包交易占比也从2014的16%增长至28%。

世邦魏理仕大中华区投资与资本市场部董事总经理李凌表示，“上海房地产市场在投资者眼中被重新定义，从投机市场发展成为成熟的核心投资市场。”

他说，作为中国的金融中心和经济中心，上海有着广阔的发展前景。活跃的市场需求为上海的物业市场的发展奠定一个坚实的基础，在可预见的将来，上海仍将是投资者关注的重点门户城市。

世邦魏理仕中国区研究部主管执行董事陈仲伟指出，从2015年成交来看，以保险资金为代表的国内机构投资者已不限于投资门户城市的商业地产，同时也在尝试通过股权合作等模式介入包括物流设施等其他房产类型以及以资产包形式出现的房产投资标的。目前国内保险市场集中度高，可用于配置投资房产的资金体量不容小觑，展望今年险资海外地产布局将愈加蓬勃。

在亚洲国家中，去年中国跨国房地产投资达176亿美元，位列第二，同比增长41%。新加坡以196亿美元的投资额排名第一。（完）