焦点：亚洲企业加快股票发行步伐 香港有望重夺全球最大IPO市场宝座

资料图片：2016年6月，香港证交所门前飘扬的公司旗帜、中国国旗和香港特区旗帜（从左至右）。

路透香港6月30日 - 银行人士和分析师称，今年以来除日本外的亚洲股票发行步伐加快，未来几个月料将急增；而中国两家企业规模达100亿美元股票上市，或有望使香港重新夺回全球最大首次公开上市(IPO)市场宝座。

汤森路透初步数据显示，印度和韩国股票发行交易亦将推高亚太地区股权资本市场(ECM)活动；今年上半年亚太地区股票交易所的交易增加7%，反观上年同期为锐减近50%。

银行人士和分析师指出，上海和深圳股票IPO今年迄今增逾一倍，此后料将放缓，但规模仍高到足以提振交易活动。目前深沪在IPO排名方面领先于香港。

中国一直在抑制批准IPO的步伐，以防股票供应过剩，但中国眼下仍是全球新股上市最繁忙的市场。目前仍有将近600家企业等待上市，暗示并不缺少IPO交易。

“他们已决定减少排队等候IPO的企业数量，但现实情况是市场仍需要大量资金，”咨询公司安永亚太地区IPO主管蔡伟荣(Ringo Choi)称。

根据汤森路透截至6月27日的数据，中国的新股发行是上半年亚太地区发股规模达855亿美元的关键推动力，这抵销了后续发股8.1%的降幅。

安永预测，今年香港IPO规模为258亿美元左右，目前为止仅实现了25%。

在香港IPO交易方面，唱主角的将是国有企业中国铁塔以及中国石化销售公司在2017年底的上市交易，两家公司料将分别融资至少100亿美元。中国铁塔是由中国三大电信运营商共同出资设立的大型通信基础设施综合服务企业。

银行家称，这些IPO交易应当推高香港在全球的IPO排名。去年香港排名第一，但如今已降至第四，因2017年上半年的新股发行下降41.5%。

但在香港的后续发行或大宗交易依然保持强劲势头，跳增71%，而且料将继续增长，港股.HSI反弹18%亦功不可没。

“整体市场背景较一年前改善，全球投资者目前更愿意配置亚洲资产，”高盛的亚洲(除日本外)金融服务集团主管Aaron Arth表示。

香港市场今年料迎来的IPO包括，中国内地第一家线上保险公司--众安保险，规模至少在10亿美元；以及中华保险和平安证券，规模都在10亿美元。

尽管遭遇政治风波，但韩国的一级市场活动也飙升，并且创造了亚洲地区迄今IPO的最大一单--23亿美元的Netmarble Games (251270.KS)上市交易。

随着廉价航空公司真航空(Jin Air)、教保生命保险以及Celltrion Healthcare下半年预计将上市，韩国市场的IPO规模预计还会进一步增长。

印度市场上，除了一些料将上市的基础设施投资信托外，General Insurance Corporation of India、SBI Life Insurance、New India Assurance等保险公司，以及National Stock Exchange也都可能将上市，预计都会提振股权资本市场活动。(完)