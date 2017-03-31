标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据

《汇市简讯》美元指数窄幅波动，对穆迪调降中国评级反应平淡
0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)
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0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
“日本市场尚未从近来因美国动荡而出现的下跌中恢复过来。只要美国股市表现强劲，日股就有上涨空间，”Amundi Japan的市场和投资信息部门负责人Masaru Hamasaki说。