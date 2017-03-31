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亚洲 | 2017年 3月 31日 星期五 22:17 BJT

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据

国际能源署(IEA)
    
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