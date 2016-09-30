亚洲8月对伊朗石油进口同比激增81%

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透东京9月30日 - 亚洲四大原油进口国对伊朗石油进口8月同比激增81%，为2014见4月以来最大百分比增幅，因伊朗从沙特和伊拉克手中重新夺回市场份额。
针对伊朗核计划的经济制裁已于今年1月解除，自那以来，该国一直在努力夺回过去四年实施制裁期间丧失的市场份额。
根据知情人士，这个石油输出国组织(OPEC)第三大产油国上月将原油出口增加至每日200多万桶，逼近五年前制裁前的出口水平。
据政府和船运数据显示，亚洲主要买家--韩国、日本、中国和印度，8月总计进口了184万桶/日，这是至少五年半来最高。
日本经济产业省周五公布官方数据显示，8月进口量较上年同期增加31.4%，至235,612桶/日。
印度8月进口较上年同期增加近两倍，至575,900桶/日，为至少15年来最高。
韩国进口增加一倍之多，中国进口跳涨48%。(完)
(编译 王颖/孙茉莉; 审校 艾茂林/高琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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