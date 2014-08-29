亚洲买家7月进口伊朗原油同比增29.4% 中国贡献大部分增幅

路透东京8月29日 - 亚洲主要原油进口国7月从伊朗进口原油量较上年同期增长29.4%；自西方制裁在年初放宽以来，伊朗最大客户--中国仍占据进口增幅的主要部分。

根据截至11月24日的临时协议，伊朗原油出口量将维持在略高于100万桶/日，即目前水平。今年初，出口曾最多飙升至超出该水平40%。

尽管美国没有惩罚伊朗的出口增长，但也不准备在与伊朗达成最终协议前放宽出口上限。行业消息人士表示，伊朗原油出口可能在最终协议达成后迅速增长。

政府和油轮跟踪数据显示，伊朗原油的最大买家--中国、印度、日本和韩国上个月总共买入该国102.9万桶/日原油，创七个月低点，较上月的六个月低点下滑0.3%。

2014年1-7月，这四大买家自伊朗进口量平均为118万桶/日，较上年同期增长25.9%。

中国1-7月自伊朗进口量为61.767万桶/日，增长近20万桶/日，在亚洲进口量增长中贡献了大部分。

中国7月自伊朗进口增加40.6%至55.8865万桶/日，为连续第七个月同比上升。

印度7月自伊朗进口跳增近六倍至21.03万桶/日，反映出一年前由于加工伊朗原油缺乏保险所致的进口大幅削减。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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