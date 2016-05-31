亚洲4月进口伊朗原油同比增长13% 伊朗夺回市场份额

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京5月31日 - 亚洲4月进口的伊朗原油较上年同期增长逾13%，伊朗努力夺回受国际制裁期间失去的市场份额。该国对印度和韩国的原油出口增长，抵消了日本购买量的大幅下滑。
伊朗5月对亚洲出口原油总量预计较去年同期大增近60%，达到每日230万桶。
油价最近几周上涨，其他中东国家也在争夺市场份额，伊朗保持出口增长势头可能遇到挑战。
中国4月进口伊朗原油下降逾5%至略高于每日67万桶，而印度进口则上升近50%至每日约39万桶。
韩国进口增长近90%至每日23.7万桶。日本进口下降72%，至不到每日2万桶。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。