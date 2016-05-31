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国际财经 | 2016年 5月 31日 星期二 16:29 BJT

亚洲4月进口伊朗原油同比增长13% 伊朗夺回市场份额

路透东京5月31日 - 亚洲4月进口的伊朗原油较上年同期增长逾13%，伊朗努力夺回受国际制裁期间失去的市场份额。该国对印度和韩国的原油出口增长，抵消了日本购买量的大幅下滑。

伊朗5月对亚洲出口原油总量预计较去年同期大增近60%，达到每日230万桶。

油价最近几周上涨，其他中东国家也在争夺市场份额，伊朗保持出口增长势头可能遇到挑战。

中国4月进口伊朗原油下降逾5%至略高于每日67万桶，而印度进口则上升近50%至每日约39万桶。

韩国进口增长近90%至每日23.7万桶。日本进口下降72%，至不到每日2万桶。(完)

(编译 张涛；审校 张荻)

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