美国再次授予日本及10个欧洲国家对伊朗制裁豁免权

路透新加坡/华盛顿9月14日电（记者 Risa Maeda/Timothy Gardner）---美国国务卿希拉里日前表示，因日本和10个欧洲国家削减伊朗原油购买量，美国再次授予这些国家对伊朗制裁的豁免权。

美国再次授予这11个国家制裁豁免权，意味着这些国家的银行再获得180天的制裁暂缓期，即再获180天的暂缓期应对被切断与美国金融机构业务的威胁。

根据美国总统奥巴马去年签署的制裁法令，在2012年全年期间，美国每隔六个月会对向所有伊朗原油买家授予的制裁豁免权进行一次审查。

希拉里在声明中称，考虑到日本在2011年福岛核灾後面临的各种严峻挑战，该国削减的购买量“格外明显”。此後，日本迫于无奈只能更多地使用柴油燃料。

今年3月，日本获得美国对伊朗制裁豁免权，是亚洲四大伊朗原油买家中首个获得豁免权的国家。此後，日本大规模削减伊朗原油的购买量。

其他10个再次获得美国对伊朗制裁豁免权的国家分别是比利时、捷克、法国、德国、希腊、意大利、荷兰、波兰、西班牙和英国。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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