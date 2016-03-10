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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 15:52 BJT

亚洲钢铁：铁矿石期货价格再度上涨，因上海钢铁价格回升

大连商品交易所主力5月铁矿石合约 收高4.4%，报每吨439元人民币(67美元)。稍早涨幅高达6%，触及涨停板445.50元，为去年1月以来最高点。

新加坡交易所5月铁矿石合约 攀升2.4%至每吨53.18美元。

据TSI钢铁指数公司(TSI)，这些期货上涨对现货指标价格.IO62-CNI=SI是个好兆头。现货指标周三大跌5.9%至每吨59.60美元。周一曾上涨19.5%，为TSI从2008年起的数据中最大单日百分比涨幅。

中国钢铁期货反弹周四助推铁矿石的涨势。上海期货交易所主力5月螺纹钢合约 涨幅一度达到5%，触及涨停2,201元人民币，为去年7月以来最高，随后削减涨幅，收高1.6%报2,130元。

Argonaut Securities分析师Helen Lau称，她预计中国2月粗钢生产较1月上涨2-3%，因季节性需求反弹。(完) (编译 张荻/王丽鑫；审校 孙茉莉/高琦)

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