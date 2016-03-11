亚洲钢铁：铁矿石期货价回落，因上海钢铁价格挫跌3%

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
“不过，在中国最近采取措施的支撑下，市场人气全线改善，这可能足以抑制跌势，使价格保持在最近低点上方。”
0712 GMT，新加坡交易所主力5月铁矿石合约 下跌1.5%，报每吨50.40美元，盘中最高上涨3.4%。
大连5月铁矿石期货合约 下跌2.6%，收报每吨427元人民币(66美元)，此前交易所采取措施抑制波动性。
中国大连商品交易所周四宣布，2016年3月14日起，铁矿石品种同一合约当日先开仓后平仓交易不再减半收取手续费，手续费标准恢复至成交金额的万分之0.6。目的是提高市场抗风险能力，及早防范交易过热、防控潜在市场风险。
上海期货交易所建筑用螺纹钢下跌2.9%，收报每吨2,085元人民币。(完)
(编译 刘秀红/李春喜 审校 王丽鑫/张明钧)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
* 200小时均线切入位在121.83，下一阻力位在日线云区转换线122.13，及基准线122.31，上周五高点122.41