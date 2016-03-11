版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 16:29 BJT

亚洲钢铁：铁矿石期货价回落，因上海钢铁价格挫跌3%

“不过，在中国最近采取措施的支撑下，市场人气全线改善，这可能足以抑制跌势，使价格保持在最近低点上方。”

0712 GMT，新加坡交易所主力5月铁矿石合约 下跌1.5%，报每吨50.40美元，盘中最高上涨3.4%。

大连5月铁矿石期货合约 下跌2.6%，收报每吨427元人民币(66美元)，此前交易所采取措施抑制波动性。

中国大连商品交易所周四宣布，2016年3月14日起，铁矿石品种同一合约当日先开仓后平仓交易不再减半收取手续费，手续费标准恢复至成交金额的万分之0.6。目的是提高市场抗风险能力，及早防范交易过热、防控潜在市场风险。

上海期货交易所建筑用螺纹钢下跌2.9%，收报每吨2,085元人民币。(完)

(编译 刘秀红/李春喜 审校 王丽鑫/张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐