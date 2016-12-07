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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 16:12 BJT

中国期市：螺纹钢和铁矿石期货涨约7%，受益于经济好转迹象及供应疑虑

“钢铁市场在淡季也保持强劲，主要是因为供应面收紧，”Argonaut Securities分析师Helen Lau表示。“而且宏观经济形势也与上年同期不一样。”

上海期交所主力螺纹钢合约 最高曾涨至每吨3,428元人民币(498美元)，然后削减涨幅收报3,382元，上涨5.1%。

中国冬季建筑活动通常会放缓，但分析师Lau表示，钢厂继续提高产量，希望随着经济好转，价格保持在高位。

财新/Markit周一联合公布，中国11月服务业采购经理人指数(PMI)较前月上升0.7点至53.1，创2015年7月以来最高；当月综合PMI为52.9，持平于上月，仍为逾三年来高位。

追随强劲上涨的钢价，大连铁矿石 最多上涨7.2%，至每吨648.50元人民币，为2014年1月以来最高；周五收涨6.5%至644.50元人民币。

焦煤 上涨5.2%，焦炭 跳涨6.7%。

根据《金属导报》，运到中国青岛港的铁矿石.IO62-CNO=MB周二收涨1.4%，报每吨99.73美元。(完)

(编译 李爽/李春喜; 审校 高琦)

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