中国期市：螺纹钢和铁矿石期货涨约7%，受益于经济好转迹象及供应疑虑

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“钢铁市场在淡季也保持强劲，主要是因为供应面收紧，”Argonaut Securities分析师Helen Lau表示。“而且宏观经济形势也与上年同期不一样。”
上海期交所主力螺纹钢合约 最高曾涨至每吨3,428元人民币(498美元)，然后削减涨幅收报3,382元，上涨5.1%。
中国冬季建筑活动通常会放缓，但分析师Lau表示，钢厂继续提高产量，希望随着经济好转，价格保持在高位。
财新/Markit周一联合公布，中国11月服务业采购经理人指数(PMI)较前月上升0.7点至53.1，创2015年7月以来最高；当月综合PMI为52.9，持平于上月，仍为逾三年来高位。
追随强劲上涨的钢价，大连铁矿石 最多上涨7.2%，至每吨648.50元人民币，为2014年1月以来最高；周五收涨6.5%至644.50元人民币。
焦煤 上涨5.2%，焦炭 跳涨6.7%。
根据《金属导报》，运到中国青岛港的铁矿石.IO62-CNO=MB周二收涨1.4%，报每吨99.73美元。(完)
(编译 李爽/李春喜; 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。