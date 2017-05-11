中国期市：大连铁矿石收跌1.3%盘中触及四个月低位，因需求担忧加重

路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。

“首先，钢铁需求并没有人们预期的那么好，而且现在我们又有了对钢铁生产新的限制措施，”上海一位铁矿石交易员称，“所以铁矿石的需求会减少。”

大连商交所主力9月铁矿石合约一度跌5.5%至每吨445元人民币，创1月4日以来最低。最终收跌1.3%，至465元人民币。

中国铁矿石库存充足。据SteelHome，上周中国港口铁矿石库存达到1.3195亿吨SH-TOT-IRONINV。

这距离3月创下的1.3245亿吨不远，该水平为SteelHome自2004年开始追踪铁矿石库存数据以来的高点。

该上海交易员表示，钢铁需求疲弱打压钢价，但随着中国继续关闭制造污染的钢厂，价格应当会复苏。

上海期交所主力螺纹钢合约收盘近持平于每吨3,060元人民币，远远摆脱盘中低点2,962元。

大连交易所焦煤收跌3.9%，报每吨1,025.50元人民币，盘中触及9月30日以来低点993元。