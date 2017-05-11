中国期市：大连铁矿石收跌1.3%盘中触及四个月低位，因需求担忧加重

中国个股：青岛海尔拟以4,862万美元收购集团旗下智能装备境外子公司
路透上海6月21日 - 中国家电大厂青岛海尔周三公告称，为进一步巩固及扩大公司在智能制 造领域的优势，拟收购实际控制人海尔集团旗下主营智能装备的境外子公司，交易对价约为4,861.55万美元（对应33,068.25万元人民币）。
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
“首先，钢铁需求并没有人们预期的那么好，而且现在我们又有了对钢铁生产新的限制措施，”上海一位铁矿石交易员称，“所以铁矿石的需求会减少。”
大连商交所主力9月铁矿石合约一度跌5.5%至每吨445元人民币，创1月4日以来最低。最终收跌1.3%，至465元人民币。
中国铁矿石库存充足。据SteelHome，上周中国港口铁矿石库存达到1.3195亿吨SH-TOT-IRONINV。
这距离3月创下的1.3245亿吨不远，该水平为SteelHome自2004年开始追踪铁矿石库存数据以来的高点。
该上海交易员表示，钢铁需求疲弱打压钢价，但随着中国继续关闭制造污染的钢厂，价格应当会复苏。
上海期交所主力螺纹钢合约收盘近持平于每吨3,060元人民币，远远摆脱盘中低点2,962元。
大连交易所焦煤收跌3.9%，报每吨1,025.50元人民币，盘中触及9月30日以来低点993元。
随着中国治理污染，政府宣布要在6月底之前关闭所有低质量钢产品生产厂。(完) (编译 刘秀红/李春喜 审校 高琦/艾茂林)
路透上海6月21日 - 中国家电大厂青岛海尔周三公告称，为进一步巩固及扩大公司在智能制 造领域的优势，拟收购实际控制人海尔集团旗下主营智能装备的境外子公司，交易对价约为4,861.55万美元（对应33,068.25万元人民币）。
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2359GMT * 欧元/澳元在亚洲时段走强，开盘时涨0.1%--受美元兑澳元涨势引 领 * 今日无重要数据公布，可能陷于区间波动，重点关注新闻消息 * 动量指标小幅走低，五日、10日和20日移动均线向下，显示偏空型 态 * 下一重要支撑位在1.4613，此为2017年涨势的38.2%回档位，此前 在隔夜市场没有跌破 * 纽约盘低点1.4657和稍早亚洲盘高点1.4696为初步支撑/阻力位 * 技术图表： http://reut.rs/2sQSiiy (完) (编译 郑茵 审校 李爽)