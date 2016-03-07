铁矿石价格飙升 因预计中的中国钢厂限产前的看涨人气

美商务部确认来自中国的碳钢及合金钢定尺板存在倾销问题
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透马尼拉3月7日 - 中国铁矿石期货价格周一触及涨停，新加坡铁矿石期货则飙升19%，受看涨人气以及对中国钢铁厂计划短期内增产的预期提振。
此番涨势追随上海钢铁价格大幅上扬。今日上海钢铁价格上涨5%，亦触及涨停。
但高盛表示，由于铁矿石消费大国中国的钢铁需求没有大幅改善，铁矿石价格上涨不会持续。铁矿石是今年价格复苏最大的大宗商品之一，但高盛仍维持偏空看法。
位于中国钢铁产量大省--河北省的唐山市计划在今年4月29至10月16日召开世界园艺博览会。
预计在此期间，当地政府将命令辖区内钢铁厂减产以降低空气污染，所以生产商可能会在此活动之前增产。
CRU Group驻北京分析师Wang Di称，有关这段时期政府如何控制污染的草案已于周末公布。
“我觉得人气偏多也起到一定推高价格的作用，”Wang Di称，并表示尽管钢铁实际需求虽然较冬季增加，但“并没有出现重大变化”。
大连商品交易所主力5月铁矿石合约收高4.9%，触及涨停板407元人民币(62.49美元)，为6月11日以来最高点。上周五夜间交易时段该期货合约首次触及涨停位置。
新加坡交易所5月铁矿石合约大涨19.3%，至每吨58.95美元，为去年1月以来最高点。
中国钢铁期货也大涨。上海期货交易所5月螺纹钢期货收高5%，收于每吨2,073美元的涨停板，为8月17日以来最高。(完)
(编译 刘秀红/王丽鑫；审校 王洋/于春红)
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) 提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。