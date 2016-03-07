铁矿石价格飙升 因预计中的中国钢厂限产前的看涨人气

路透马尼拉3月7日 - 中国铁矿石期货价格周一触及涨停，新加坡铁矿石期货则飙升19%，受看涨人气以及对中国钢铁厂计划短期内增产的预期提振。

此番涨势追随上海钢铁价格大幅上扬。今日上海钢铁价格上涨5%，亦触及涨停。

但高盛表示，由于铁矿石消费大国中国的钢铁需求没有大幅改善，铁矿石价格上涨不会持续。铁矿石是今年价格复苏最大的大宗商品之一，但高盛仍维持偏空看法。

位于中国钢铁产量大省--河北省的唐山市计划在今年4月29至10月16日召开世界园艺博览会。

预计在此期间，当地政府将命令辖区内钢铁厂减产以降低空气污染，所以生产商可能会在此活动之前增产。

CRU Group驻北京分析师Wang Di称，有关这段时期政府如何控制污染的草案已于周末公布。

“我觉得人气偏多也起到一定推高价格的作用，”Wang Di称，并表示尽管钢铁实际需求虽然较冬季增加，但“并没有出现重大变化”。

大连商品交易所主力5月铁矿石合约收高4.9%，触及涨停板407元人民币(62.49美元)，为6月11日以来最高点。上周五夜间交易时段该期货合约首次触及涨停位置。

新加坡交易所5月铁矿石合约大涨19.3%，至每吨58.95美元，为去年1月以来最高点。

中国钢铁期货也大涨。上海期货交易所5月螺纹钢期货收高5%，收于每吨2,073美元的涨停板，为8月17日以来最高。(完)