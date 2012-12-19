博客：亚洲岛屿争端令美国面临棘手难题

2012年9月14日，在钓鱼岛附近海域拍摄到的中国和日本船只。 REUTERS/Kyodo

记者 Paul Eckert

中国与邻国存在主权争端的一些礁石小岛虽远离美国本土，亦非美国政府的担忧之事，但却已成为可能激化且会牵连美国的热点问题。

近期又有新证据显示，围绕中国周边岛屿的紧张局势在2013年可能依然无法风平浪静。上周，中国政府的一架飞机进入钓鱼岛领空后，日本派出战斗机紧急升空，而这只是诸多岛屿主权争端之一。

即使中东冲突是美国政府对外政策的主要关注焦点，但美国国务院认为，多方对南中国海要求主权引发的争端，是全球面临的最棘手问题之一。

在该问题上，涉及各方一直通过各自的外交方式或原则声明来试图阻止事态升级，而不是寻求通过公共影响力予以解决。强调对此类争执的担忧是所谓的美国关注重心向亚洲转移而采取的作法--更多的是通过外交言论和参与协商，而不是部署武力。

然而，涉及各方在捕鱼权、石油勘探活动等方面的争执几乎每周都有，美国的做法虽可避免直接冲突，但似乎却无法劝阻日益自信的中国。

美国政府对岛屿主权问题持中性立场，并敦促涉及各方进行外交谈判。美国政府认为，涉及各方应避免使用武力，勿采取阻碍海运通道的行动。

**求助美国**

美国与日本和菲律宾签署了长期的安保条约。日本和菲律宾是与中国争夺相关岛屿主权涉及的主要国家。

对于中日钓鱼岛争端，美国已明确表示，钓鱼岛由日本管辖，并指出在受攻击的情况下，美日1951年签署的安保条约适用钓鱼岛。

菲律宾在岛屿争端方面虽未获得美国的此类担保，但却正在美国的帮助下强化海军力量。

麻省理工学院国际问题研究中心的学者M. Taylor Fravel称：“许多国家变得十分紧张，他们一紧张就会求助美国。”

美国海军战争学院的专家霍姆斯（James Holmes）称，面对中国的“蚕食战术”，美国的长期两难窘境是既要避免与中国冲突，又要保护全球体系的完整性。（完）