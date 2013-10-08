中日元首再次握手 但未谈岛屿问题

路透印尼努沙杜瓦10月7日 - 日本官员称，日本首相安倍晋三和中国国家主席习近平周一在印尼巴厘岛亚太经合组织（APEC）会议期间握手，但没有讨论岛屿争端。

中日关系因钓鱼岛问题数月来一直紧张。

在9月圣彼得堡的二十国集团（G20）峰会间隙，安倍和习近平也曾握手，为两人担任各自国家元首以来首次作出示好举动。

日本官员Tomohiko Taniguchi称，安倍对与中国进行不涉及岛屿争端的会谈持开放态度。

“对日本而言，只有一个领域很难进行讨论，那便是岛屿问题，”他说道。“如果我们同意讨论该问题，则相当于我们认同存在主权问题。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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