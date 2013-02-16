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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 16日 星期六 10:44 BJT

日本称其有权发展先发制人打击能力

日本防卫大臣小野寺五典表示，日本周边安全环境发生了改变，日本有权发展先发制人的打击能力，以防范攻击威胁，不过目前还没有这样的计划。日本此类表态可能令中国和韩国感到担心。小野寺五典并称，鉴于来自朝鲜方面的威胁，日本需要加强弹道导弹防御体系。图为小野寺五典。路透
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