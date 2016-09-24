日本柴油和航煤出口增多 加大亚洲市场供应过剩压力

路透9月23日 - 行业消息人士周五称，日本出口更多航煤和柴油，对已经供过于求的亚洲市场构成了进一步的压力。

日本石油连盟的数据显示，9月17日止当周日本国内的煤油销售下降。

柴油和航煤销售增加约7%。不过数据显示，两种油品的出口仍较前一周跳增，尽管国内销售也增加。

交易员表示，斯里兰卡Ceylon Petroleum的2016年12月-2017年7月的有期合同，接获了几个买方出价。

据称该公司的含硫10ppm、500ppm柴油以及92号汽油，接获了Bumisiak、贡渥、Swiss Energy、中石油、大宇以及托克的报价，价格介于每桶较新加坡报价升水1.17-3.42美元之间。

而对于柴油和航煤的有期合同，Ceypetco则接到了来自大宇、 Bumisiak、BB Energy、Gunvor、Swiss Energy, Alsa Petroleum、中石油、Reliance、托克和ENOC的报价，介于每桶升水0.92-2.52美元之间。

新加坡现货市场上有五笔柴油成交，未见航煤成交。

道达尔以每桶较新加坡10月11-17日平均报价每桶升水0.40美元的价格，向BP出售15万桶船期为10月11-15日的含硫10ppm柴油。

道达尔出售两艘各15万桶船期为10月8-12日的含硫10ppm柴油船货给维多，价格为每桶较新加坡10月6-12日平均报价升水0.40美元。

永顺油品以每桶较新加坡10月17-21日平均报价贴水0.30美元的价格，从BP买进15万桶船期为10月18-22日的含硫500ppm柴油。

兴隆以每桶较新加坡10月6-12日平均报价升水0.40美元的价格，向维多出售15万桶船期为10月8-12日的含硫10ppm柴油。(完)