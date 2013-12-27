日本11月通胀五年来首次突破1%

* 11月核心CPI较上年同期增长1.2%，预估为增长1.1%

* 11月工业生产增长0.1%，预估增长0.4%

* 求才求职比为六年最高，零售销售跳增

路透东京12月27日 -日本11月消费者物价指数(CPI)五年来首次突破1%，这表明物价在央行大规模货币政策刺激之下稳步上涨。日本央行的通胀目标是2%。

周五公布的其他数据显示，11月工业生产连续第三个月增长，零售销售跳增，求才求职比也触及六年高位。这进一步表明日本经济复苏正在获得动能。

不过分析师仍怀疑通胀能否加速上升，足以实现央行4月时设定的两年内达到2%的目标。

“有迹象显示消费者物价是被日圆贬值推高，因此我们看到的是由成本推高的物价。我们还要看工资增长有多强劲，”瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄表示。

周五公布的政府数据显示，扣除油品但包括生鲜食品的11月核心消费者物价指数较上年同期上涨1.2%，大致和市场预估中值的成长1.1%相当。

这已是2008年增加1.9%以来的最大增幅，当时是全球大宗商品价格飙升推高进口成本。

扣除食品和能源物价的核心核心通胀指标，11月较上年同期增长0.6%，为连续第二个月成长，且为1998年8月以来最大增幅。

11月工业生产成长0.1%，增幅不及市场预估中值的成长0.4%，不过接受政府调查的制造商预期12月和1月的工业生产将上升。

日本央行4月密集推出多项货币刺激措施，誓言透过大量购买资产，在大约两年时间内将通胀率提高至2%。

在今年上半年日本经济表现优于七国集团(G7)后，第三季经济成长因出口疲弱而放缓。

分析师预计日本经济将再度走强，因消费者希望击败明年4月消费税调高的影响，尽管他们担心加税将在明年下半年损及经济表现。

日本央行总裁黑田东彦曾多次重申，加税带来的不利影响将是短暂的，不会使日本经济脱离实现央行2%物价目标的轨道。

他还表示，若要实现日本央行的通胀目标而且家庭支出维持力道，薪资有必要增加。而多年来日本的薪资都几乎没有上升。

日本11月求才求职比从前月的0.98升至1.00，意味着每个求职者都可以获得一个职位，显示就业市场增强。

11月求才求职比是2007年10月来最高，当时为1.01。这是因为房地产和其他服务业需求致使一些非制造业行业劳动力紧缺。

日本11月零售销售较上年同期上升4.0%，为2012年4月来最大同比升幅，且高于预估中值的上升2.9%，部分由于明年上调消费税之前民间支出升温。(完)

(编译 李春喜/戴素萍/于春红/杜明霞；审校 张荻/石冠兰/于春红)

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