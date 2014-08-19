亚洲劳工领袖跨境联合 要求提高工资待遇

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达/金边8月18日（记者 Eveline Danubrata/Prak Chan Thul） - 柬埔寨服装行业罢工背后的劳工领袖们去年知道他们要求加薪的理由很充分，因为他们已经与邻国的活动人士进行了比较。

结果是最低工资增加25%至每月100美元，是约15年来的最大涨幅。柬埔寨服装行业产值50亿美元，工人数量估计有60万。现在，他们再次要求加薪。

关于薪资及工作环境的谈判往往不是跨国行为，但活动人士通过分享邻国的经验，拥有了更多谈判筹码，向雇主和政府施加更多压力。

对于那些将生产搬到制造成本较低的东南亚国家的国际企业来说，这可能意味着薪资谈判的空间更小、利润率承压以及产品价格上升。

“我看到了一个趋势，劳工领袖们以交流信息和结盟等方式加强合作。”国际劳工组织雅加达负责人Peter van Rooij称，并表示明年东盟十国按计划进行经济整合后，合作可能加强。

IndustriALL东南亚办公室负责人Annie Adviento指出，2013年4月孟加拉Rana Plaza服装厂大火导致至少1,130人丧生，当地劳工组织向国际劳工代表求助，国际劳工代表协助创立了具有里程碑意义的《消防和建筑安全协议》（Accord on Fire and Building Safety），该协议具有法律效力，超过150家服装企业签署；劳工组织还要求工厂进行独立安全检查，并将结果公之于众。

IndustriALL代表全球140个国家的5,000万名劳工，称每月组织亚洲各国的劳工活动人士进行两三次会议，去年之前很少做这样的事情。

“这些问题不再是国家层面的秘密。劳工组织分享信息的能力得到了提升。今年我们进行了很多次交流，这很有效，我们打算2015年继续。”Adviento说道，并称柬埔寨和孟加拉是IndustriALL的“鲜明案例”。

“我们互相交流，我们要求国际劳工组织为加薪进行游说。”位于金边的Free Trade Union总裁Chea Mony表示。

拥有140万成员的印尼工会联合会(Confederation of Indonesian Trade Unions)负责人Said Iqbal表示，他曾被邀请到马来西亚、越南、柬埔寨和老挝与其他活动人士分享经验。

“我们的座右铭很明确--对低工资说不。我们正在东南亚国家宣传这个座右铭。”Iqbal对路透说道。

Iqbal表示，IndustriALL组织多达50人的研讨会，或是来自多个国家的劳工领袖在酒店内集会，他们在会上比较最低工资，探讨社保和其他与劳工有关的问题。

Collective Union Movement of Workers总裁Pav Sina指出，劳工组织与柬埔寨服装制造商协会（Garment Manufacturers Association in Cambodia）和柬埔寨政府谈判时会引用泰国等其他亚洲国家的例子，去年泰国全国日最低工资为300泰铢（9.42美元）。

Pav Sina对路透称，柬埔寨服装制造商协会同意缓慢提高月最低工资，到2018年达到160美元，但劳工组织要求达到每月177美元，并威胁会举行更多罢工。(完)