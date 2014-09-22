《RUSSELL专栏》亚洲LNG价格开始季节性攀高 但难以逼近纪录高位

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
记者 Clyde Russell 编译 田建华/王丽鑫/洪曦/朱晓军
路透澳洲朗塞斯顿9月22日 - 亚洲液化天然气(LNG)现货价格已经展开季节性的攀高走势，但是LNG在北半球的这个冬季可以达到的最高价，应会比上个冬季创出的纪录高位低得多。
现货LNGLNG-AS价格上周上涨至每百万英热单位(mmBtu)14.80美元，较7月所及的三年低位10.50美元高出41%。
不过这仍比今年2月所创的纪录高位20.50美元差很多，且看似缺少可以支撑LNG价格逼近纪录高位的因素。
进口大国日本向价格更便宜的煤炭倾斜，而第二大进口国韩国的进口减少，秋季的船货抵达但需求疲软。
日本8月LNG的消费量是484万吨，7月为504万吨，而一年前则是503万吨。
不过8月煤炭需求触及纪录高位571万吨，高于7月的538万吨以及上年同期的569万吨。
韩国8月LNG进口较上年同期下滑21.9%至254万吨，而年初至今进口下滑7.4%。
韩国还计划推迟10艘船期在秋天的船货，此前已推迟了约30艘夏季船货的交货时间。
韩国国有企业Korea Gas Corp今冬料也不会在现货市场采购，交易商认为该企业供应充足。
尽管中国今年前七个月LNG进口较上年同期激增21.2%，但整体需求增长料为三年以来最慢，受经济增长放缓以及国内价格上涨所累。
冬季气温低于往年可能提振LNG需求，但目前长期预报显示，北亚气温正常，不过这些是初步预测，还要看天气以后是否会有变化。
2012-14年亚洲现货LNG价格图表：link.reuters.com/myz82w
亚洲现货LNG价格受季节性的影响很强，通常在2月前后达到高点，并在7月左右触及低位。
从2012年的低点到2013年2月高位，现货LNG价格大涨了57%。而从去年低位到2014年2月高点，现货LNG价格升幅为45%。
虽说历史不一定会完全重演，但从7月低点到目前，现货LNG价格已经上涨41%，暗示冬季前可能不会再有太高的涨幅。
**价格结构性变动**
怀疑LNG价格能否大幅上升的另一原因，更大程度上是一个结构性且长期的问题。
眼下供给的增长速度要高于需求，考虑到未来三年澳洲将有七家新工厂投产，供需状况似乎只会更糟；另外，美国也会有三家(甚至更多)新工厂投入使用，全球各地也将有多个项目上马。
今年2月到7月间，亚洲现货LNG价格近乎跌去一半的部分原因，同艾克森美孚(Exxon Mobil)巴布新几内亚LNG新工厂供应的船货数量有关。
虽然这远非价格下跌的唯一因素，但确实也凸显出新增供应正在改变市场结构。
从日本和印度LNG买家的操作中也可见一斑，他们转售了部分此前承购的美国LNG。
市场终于慢慢接受了这个事实：未来几年LNG可能出现供应过剩，即便把实际需求预估也考虑在内。
全球需求增长中大部分取决于中国，但即使2020年前中国的LNG消费量翻倍至约6,000万吨，进入市场的新增供应也将超出新增需求。
亚洲还有其他新兴的LNG消费国，特别是新加坡和越南，但新增供应会再度淹没需求增长。
市场吸收新增LNG供应的唯一办法就是，价格低到可以与其他替代能源竞争的地步。
考虑到主要的替代能源--煤炭价格处于五年低点，而且也深陷结构性供应过剩，LNG价格上涨前景不容乐观。(完)
(译文审校 张荻/杜明霞/李春喜)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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