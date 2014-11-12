分析：供应短缺收窄或令亚洲今冬LNG进口成本下降

资料图片：日本东京电力旗下的富津热电站的LNG储罐。 REUTERS/Issei Kato

撰稿 Aaron Sheldrick/Henning Gloystein；编译 王丽鑫/杜明霞/孙茉莉

路透东京/新加坡11月12日 - 亚洲买家今冬进口液化天然气的成本可能下降，为2011年福岛核电站事故以来首次，因供应上升且需求稳定，缩小供应缺口。

路透分析从进出口方获得的供求数据显示，10月至3月期间，亚洲液化天然气(LNG)长期合约供应量仅略微不足。如果气温像天气预报显示那样保持或高于平均水平，该地区甚至可能在三年来首次迎来供应过剩。

买方和卖方的预测显示，这六个月该地区将需要经调整后约1.11亿吨(5.3万亿(兆)立方英尺)液化天然气，以满足冬季需求，与前两年基本相同。

随着新项目上线并开始向公共事业公司输气，今年冬季亚洲长期合约供应较2001年上升10%至9,700万吨，仅短缺1,400万吨。相比之下，近几个冬季供应短缺逾2,000万吨，要通过高价采购现货进行弥补。

交易商称，今冬供应缺口较小，可通过动用燃气储备、以接近三年低点的价格采购现货，以及部分发电设备改用煤炭或核能等其他能源来弥补。

“现货价格将比以往冬季时低，需求本身也非常疲软，”日本中部电力(9502.T)燃料部部长佐藤裕纪称。该公司是日本最大的LNG进口商之一。

佐藤裕纪称，唯一可能改变这种情景的因素是，俄罗斯切断对欧洲的天然气供应，这会扰乱全球LNG需求。

亚洲LNG现货价格LNG-AS自9月来已经下跌14%，至13美元/百万英热单位(mmBtu)下方，去年11月约为19美元/mmBtu，2月时则处于多年高位20.50美元/mmBtu。

“我们怀疑今年冬天LNG价格能否在18美元上方交投，因为市场状况比去年要疲弱的多，”美银美林在一份研究报告中说。

油价亦重挫，受产量增加和需求降温影响，这也压低长期LNG价格，因为亚洲买家通常根据原油价格来支付LNG价格。

“合约价格将下滑，因此买家最好行使(合约数量的)上行弹性，而非转向现货市场，”佐藤裕纪说。

佐藤裕纪称，中部电力已经购买约一个月的供应作为库存。其他日本行业官员表示，天然气库存状况良好，他们并不担心冬季的供应风险。

“日本和韩国这些买家向来非常重视供应的安全性，因此进入冬季，他们无论如何将填满库存，尤其是在他们认为现货价格处于低位的情况下，”Wood Mackenzie资深分析师Nicholas Browne表示。

气象学家预测，至1月底的三个月，包括日本和韩国在内的亚洲大部分地区，气温主要为平均值至高于均值。

冬季LNG需求高峰过后，随着供给短缺现象的改善，仲夏的现货价格可能遭遇更大影响，由今年7月LNG价格每mmBtu下滑至近10美元即可见一斑。

美银美林称：“冬季过后LNG市场供应大为宽松，恐怕会遭遇再一次季节性价格重挫。”

此外，随着美国和澳洲更多的LNG项目上马，或结束地区供给紧俏现象，除非亚洲需求再次大幅跳升。

除冬季极寒天气外，分析师称因乌克兰危机，俄罗斯削减对西欧的天然气供给也会扰乱LNG市场。

欧洲消费的天然气有近三分之一来自俄罗斯，其中近半数的供给经由乌克兰输送。(完)

(译文审校 艾茂林/戴素萍)

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