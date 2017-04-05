焦点：LNG生产商学习拥抱交易及承担风险 只为守住市场份额

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透日本千叶4月5日 - 液化天然气(LNG)生产商经历了供应过剩而自食苦果、买家要求提高合约弹性、以及来自其他能源的更大竞争压力后，就像其他大宗商品交易商一样，这些生产商开始承担更多风险，并学习投入交易。
对于长期以来由壳牌(RDSa.L)及BP(BP.L)等大型生产商主宰的LNG市场而言，这是一大转变。以往大型LNG生产商都是以长达数十年、与油价挂钩的合约，向主要进口商提供固定数量的LNG。
由于有这些利润丰厚的封闭性合约作靠山，澳洲、卡塔尔、俄罗斯等一些地区的LNG生产商大肆投资，结果却是在中国及印度需求增速低于预期时，演变成大量供应过剩。
再加上煤炭及可再生能源的竞争来势汹汹，种种因素导致亚洲现货LNG价格暴跌逾七成，跌破6美元/百万英热单位(mmBtu)，使得生产商面临更大压力，必须提供更具弹性的合约及更好的定价选择。
“LNG市场正在迅速转变，传统上支持行业发展的大量长期合约，现在获得的难度提高了许多，”Shell Eastern Trading执行副总裁Steve Hill周三在日本一次行业会议上表示。
“LNG项目...需要承担更多市场风险，”他表示。
据接近交易的消息人士透露，全球最大单一LNG进口商--日本JERA已与法国道达尔(Total)(TOTF.PA)签署完全基于现货价、规模灵活的一项协议。
道达尔及日本电力均未回应路透的置评请求。
另一个即将改变的情况是，从生产商处购买大宗商品、然后转售给进口商赚取利润的专业贸易公司也都纷纷参与进来。迄今为止，这些专业贸易公司在LNG领域的作用不及在石油或煤炭领域。
“需要有人守在链条的中间环节，来提供灵活性，并满足不同客户需求，”澳洲伍德塞德石油(Woodside Petroleum)(WPL.AX)运营长Mike Utsler称。
为此，大宗商品贸易商托克(Trafigura)本周推出针对LNG交易的标准购销总协议(MSPA)，这在其他大宗商品领域已经相当成熟。
**解锁新市场**
伍德塞德石油称，在供应过剩局面下，生产商也必须去开创新的市场。该公司经营有数个大型LNG出口设施，并且还在开发更多。
“小规模需求方面拥有庞大的商机...长期的大型合约不见得会供应这类需求项目，”Utsler表示。
壳牌也有类似的想法。“我们正试图开发新的天然气市场...作法是启用新的小型LNG进口终端。”
小规模的需求可能来自于巴基斯坦等新进口国，或是运输等新的行业；巴基斯坦过去两年才开始使用LNG。
新加坡Pavilion Energy本周与道达尔(TOTF.PA)签署一份备忘录，将供应LNG给道达尔做为船用燃料。
不过LNG生产商需要留意竞争态势。石油仍在运输业中占据主导地位，而低价煤炭仍是最主要的发电燃料、特别是在成长迅速的亚洲。许多人认为低价煤炭已是昨日黄花，因其具有高污染性。
风力及太阳能也越来越有竞争力。
“煤炭不会完全消失，仍将是一竞争者，和再生能源一样都能源的解决方案，”BP整合供应与交易部门的国际天然气主管David Knipe表示。
图表 - LNG供需 tmsnrt.rs/2oDSCMe
图表 - 各地区LNG进口 tmsnrt.rs/2n6HWJ5 (完)
(编译 蔡美珍/刘秀红/张明钧; 审校 白云/王颖/高琦)
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