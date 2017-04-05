焦点：LNG生产商学习拥抱交易及承担风险 只为守住市场份额

路透日本千叶4月5日 - 液化天然气(LNG)生产商经历了供应过剩而自食苦果、买家要求提高合约弹性、以及来自其他能源的更大竞争压力后，就像其他大宗商品交易商一样，这些生产商开始承担更多风险，并学习投入交易。

对于长期以来由壳牌(RDSa.L)及BP(BP.L)等大型生产商主宰的LNG市场而言，这是一大转变。以往大型LNG生产商都是以长达数十年、与油价挂钩的合约，向主要进口商提供固定数量的LNG。

由于有这些利润丰厚的封闭性合约作靠山，澳洲、卡塔尔、俄罗斯等一些地区的LNG生产商大肆投资，结果却是在中国及印度需求增速低于预期时，演变成大量供应过剩。

再加上煤炭及可再生能源的竞争来势汹汹，种种因素导致亚洲现货LNG价格暴跌逾七成，跌破6美元/百万英热单位(mmBtu)，使得生产商面临更大压力，必须提供更具弹性的合约及更好的定价选择。

“LNG市场正在迅速转变，传统上支持行业发展的大量长期合约，现在获得的难度提高了许多，”Shell Eastern Trading执行副总裁Steve Hill周三在日本一次行业会议上表示。

“LNG项目...需要承担更多市场风险，”他表示。

据接近交易的消息人士透露，全球最大单一LNG进口商--日本JERA已与法国道达尔(Total)(TOTF.PA)签署完全基于现货价、规模灵活的一项协议。

道达尔及日本电力均未回应路透的置评请求。

另一个即将改变的情况是，从生产商处购买大宗商品、然后转售给进口商赚取利润的专业贸易公司也都纷纷参与进来。迄今为止，这些专业贸易公司在LNG领域的作用不及在石油或煤炭领域。

“需要有人守在链条的中间环节，来提供灵活性，并满足不同客户需求，”澳洲伍德塞德石油(Woodside Petroleum)(WPL.AX)运营长Mike Utsler称。

为此，大宗商品贸易商托克(Trafigura)本周推出针对LNG交易的标准购销总协议(MSPA)，这在其他大宗商品领域已经相当成熟。

**解锁新市场**

伍德塞德石油称，在供应过剩局面下，生产商也必须去开创新的市场。该公司经营有数个大型LNG出口设施，并且还在开发更多。

“小规模需求方面拥有庞大的商机...长期的大型合约不见得会供应这类需求项目，”Utsler表示。

壳牌也有类似的想法。“我们正试图开发新的天然气市场...作法是启用新的小型LNG进口终端。”

小规模的需求可能来自于巴基斯坦等新进口国，或是运输等新的行业；巴基斯坦过去两年才开始使用LNG。

新加坡Pavilion Energy本周与道达尔(TOTF.PA)签署一份备忘录，将供应LNG给道达尔做为船用燃料。

不过LNG生产商需要留意竞争态势。石油仍在运输业中占据主导地位，而低价煤炭仍是最主要的发电燃料、特别是在成长迅速的亚洲。许多人认为低价煤炭已是昨日黄花，因其具有高污染性。

风力及太阳能也越来越有竞争力。

“煤炭不会完全消失，仍将是一竞争者，和再生能源一样都能源的解决方案，”BP整合供应与交易部门的国际天然气主管David Knipe表示。

图表 - LNG供需 tmsnrt.rs/2oDSCMe

图表 - 各地区LNG进口 tmsnrt.rs/2n6HWJ5 (完)