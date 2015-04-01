特写：亚太地区第一季银团贷款规模创三年低位

图为日元、美元和人民币现钞。 REUTERS/Truth Leem

路透4月1日 - 根据汤森路透旗下LPC数据，亚太地区(除日本外)第一季银团贷款规模为670亿美元，创三年来最低单季水准，较2014年第一季下滑40%。

亚太地区的银团贷款案普遍减少，加剧银行间竞争，贷款定价承压，这种情况开始让印度及印尼的借款方受惠，但香港、澳洲及新加坡等亚太地区较大的联贷市场仍然较淡静。

中国仍是亚太地区(不含日本)最大联贷市场，占第一季的三分之一，但尽管政府推出多项刺激措施，中国经济降温仍打击联贷市场。

中国第一季联贷金额为220亿美元，较去年同期减少7%，较去年第四季的390亿美元大减43%。

第一季最大一笔人民币联贷案是雅砻江流域水电开发有限公司535.4亿元人民币（85.4亿美元）贷款，所筹资金将用于建设两河口水电站，该水电站将位于四川省甘孜藏族自治州甘孜县。

“亚洲联贷市场经过2014年的火爆期后，看来正在略作喘息。如果第二季持续活动清淡，可能会导致今年比过去几年下滑，”汇丰银行董事总经理兼亚太区银团融资主管Phil Lipton指出。

香港联贷市场第一季总量140亿美元，较去年同期减少41%。

“我们正进入一个很有意思的阶段，某些国家的信贷波动性升高，特别是中国。因为油价下跌的关系，油气板块的情况也一样。亚洲将见到更多俱乐部贷款，特别是在中国及香港，”星展银行企业机构银行集团董事总经理梅彦长称。

其他以往表现强劲的市场，像是澳洲及新加坡，都创下五年来最低纪录。澳洲第一季联贷金额略低于70亿美元，较去年同期的140亿美元腰斩。

新加坡第一季联贷金额仅45亿美元，较去年同期的117.4亿美元减少62%。

**案件量缩水**

有别于2014年年初的情况，准备在2015年第一季安排的联贷案件偏低。去年年初时有多宗超大型联贷案，包括中电控股及中海油的贷款，以及支持电能实业(0006.HK)分拆香港电灯(HKE)上市的贷款，推高了第一季贷款金额，并且占了香港全年总量的近一半。

虽然企业并购协商仍在进行，但谈出成果的所需时间更长，特别是在杠杆融资方面。

投行人士因而猜测，今年的联贷活动重心可能会朝年尾倾斜。

“今年这个时期由金主支持的杠杆收购案件酝酿数量，比一年前同时期清淡。去年此时，像是关于ADT Caps及巨人网络的交易，证明市场能够消化大案子。有些人预期今年稍晚会见到类似规模的案子，”瑞银杠杆融资主管Mohammed Atmani称。

好几件大型并购贷款正在进行中，结案时将会推高总量。和记黄埔有两笔大型融资，是焦点所在--一笔是和黄与长实重组相关的550亿港元(71.0亿美元)贷款，另一笔是和黄收购英国电讯营运商O2的60亿英镑过渡贷款。

摩根大通正在包销中国化工集团公司68亿欧元贷款，用于为中国化工可能以70亿欧元收购意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli)的交易提供融资。

第一季亚太地区再融资活动较上年同期的412亿美元减少41%，至243亿美元，因经济活动仍然迟滞，企业依赖内部财务资源，而非进入联贷或债券市场融资。

**压低定价**

由于案件量减少，各家银行为争夺有限的业务，造成贷款定价下滑。台湾银行业者是亚洲最大贷款流动性供应来源，由于当地银行资金成本下滑，业者因而能够接受更低的利润。

2013年及2014年，台湾银行业的资金成本急升，业者参与亚洲定价较低联贷案的能力因而受限。

三个月期台北银行间美元拆借利率(TAIFX)在1月底时跌至低于60个基点，为18个月来首见，在2014年3月初时，曾触及两年高位160个基点。

印度及印尼的贷款借款企业，已经享受到贷款定价下滑的好处。印度国有石油营销公司巴拉特石油，目前正在筹办一笔1亿美元三年期双边贷款，对手为三菱东京日联银行，综合收益定价为100个基点。

这是2008年金融危机以来，印度企业在同样天期贷款上取得的最低定价，相较之下，2013年12月时，一笔六年期5亿美元贷款的最高综合收益定价为210个基点。(完)

(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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