焦点：中资银行强攻亚洲LBO贷款业务市场 压缩欧美对手空间

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透11月13日 - 面对中国国内经济成长放缓及不良贷款上升，中资银行正抢攻亚洲规模达90亿美元的私募股权收购贷款业务，祭出优惠条件，抢走欧美对手的市场占有率。
汤森路透LPC资料显示，中资银行对这类特制化贷款的积极攻势，让他们今年以来在亚洲LBO贷款市场的市占率提高至32%，为一年前的五倍。
举例来说，银行人士指出，针对寻求资金进行收购的私募公司，中国银行(601988.SS)愈来愈常扮演独家承销商，藉此弥补贷款成长下滑。
“中资银行热切希望让营收来源多元化，”惠誉分析师Grace Wu指出。
银行人士称，在一波于美国上市的内地企业的私有化浪潮带动下，中国的LBO贷款需求料将进一步上升。根据汤森路透的数据，今年发起的私有化交易达到创纪录的400亿美元。
中资银行过去往往专注于为政府支持的海外资产并购交易提供融资，但近几个月以来，他们开始青睐全额包销民营企业贷款，此类交易的费率往往是国有企业的两倍。
另外，中资银行不再局限于人民币贷款，而是通过提供美元贷款来触及更广泛的客户群。
今年8月，中国银行敲定一项19亿美元的贷款，为亚洲私募股权公司GO Scale Capital收购飞利浦(PHG.AS)旗下Lumileds业务的80.1%股权提供融资。
同月，平安银行(000001.SZ)和上海浦东发展银行(600000.SS)也在亚洲LBO业务领域首次亮相，承销11亿美元贷款，为收购纽约上市公司药明康德WX.N的33亿美元交易提供融资。
“在支持中国企业或金主的战略收购方面，中国银行业者开出的融资条件十分优厚，也具有灵活性，”花旗集团亚太并购融资部门主管Benjamin Ng说。
“如果案子能够找出一个中国切入的角度，就很有可能会由中资银行牵头安排债务融资。”
业务纪录也显示，相较于外国对手，中国内地银行在贷款条件上也更为慷慨。
大多数国际性银行愿意承办的贷款为杠杆比例约五倍以下、期限不超过五年，但中资银行可以接受贷款期限长达七年(Lumileds的收购贷款就是七年)，而药明康德收购案的贷款杠杆比例更是稍高于七倍。
“中资银行大张旗鼓，而且会继续待在这个市场。现在最大问题是：其它银行会有空间么？”一家美国银行的债务资本市场主管说。(完)
(编译/审校 蔡美珍/刘秀红/王洋/高琦)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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