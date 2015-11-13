焦点：中资银行强攻亚洲LBO贷款业务市场 压缩欧美对手空间

图为百元面值的美元和人民币现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透11月13日 - 面对中国国内经济成长放缓及不良贷款上升，中资银行正抢攻亚洲规模达90亿美元的私募股权收购贷款业务，祭出优惠条件，抢走欧美对手的市场占有率。

汤森路透LPC资料显示，中资银行对这类特制化贷款的积极攻势，让他们今年以来在亚洲LBO贷款市场的市占率提高至32%，为一年前的五倍。

举例来说，银行人士指出，针对寻求资金进行收购的私募公司，中国银行(601988.SS)愈来愈常扮演独家承销商，藉此弥补贷款成长下滑。

“中资银行热切希望让营收来源多元化，”惠誉分析师Grace Wu指出。

银行人士称，在一波于美国上市的内地企业的私有化浪潮带动下，中国的LBO贷款需求料将进一步上升。根据汤森路透的数据，今年发起的私有化交易达到创纪录的400亿美元。

中资银行过去往往专注于为政府支持的海外资产并购交易提供融资，但近几个月以来，他们开始青睐全额包销民营企业贷款，此类交易的费率往往是国有企业的两倍。

另外，中资银行不再局限于人民币贷款，而是通过提供美元贷款来触及更广泛的客户群。

今年8月，中国银行敲定一项19亿美元的贷款，为亚洲私募股权公司GO Scale Capital收购飞利浦(PHG.AS)旗下Lumileds业务的80.1%股权提供融资。

同月，平安银行(000001.SZ)和上海浦东发展银行(600000.SS)也在亚洲LBO业务领域首次亮相，承销11亿美元贷款，为收购纽约上市公司药明康德WX.N的33亿美元交易提供融资。

“在支持中国企业或金主的战略收购方面，中国银行业者开出的融资条件十分优厚，也具有灵活性，”花旗集团亚太并购融资部门主管Benjamin Ng说。

“如果案子能够找出一个中国切入的角度，就很有可能会由中资银行牵头安排债务融资。”

业务纪录也显示，相较于外国对手，中国内地银行在贷款条件上也更为慷慨。

大多数国际性银行愿意承办的贷款为杠杆比例约五倍以下、期限不超过五年，但中资银行可以接受贷款期限长达七年(Lumileds的收购贷款就是七年)，而药明康德收购案的贷款杠杆比例更是稍高于七倍。

“中资银行大张旗鼓，而且会继续待在这个市场。现在最大问题是：其它银行会有空间么？”一家美国银行的债务资本市场主管说。(完)