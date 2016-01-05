除日本的亚太区2015年联贷总额降10%至4710亿美元--TRLPC

路透香港1月5日 - 2015年亚太地区(除日本)联贷总规模较上年减少近10%，从2014年的纪录高位5,230亿美元降至4,710亿美元，因中国经济降温引领区域经济放缓，从而导致对资本的需求下降。

尽管在2015年下半年，中国经济的放缓导致全球市场剧烈波动，但中国依然是亚太地区最为繁忙的贷款市场，占到联贷总额的近三分之一。

2015年中国通过470桩交易借款1,490亿美元，较2014年通过659桩交易借到的1,413亿美元高出5%，只是接近年底时交易量变少。

“2015年亚洲贷款规模低于2014年，原因就在于借款人不需要新资金，而是专注去杠杆化，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)亚太区债券发起和咨询主管Atul Sodhi称。

尽管中国经济的放缓导致大宗商品价格在下半年陷入下行通道，但大中华区在2015年亚太区借款总额中的份额要大于上年，并继续主导区域借贷市场。大中华区全年借款总计2,910亿美元，较2014年的2,715亿美元高7%。

香港的联贷活动通常以中资企业的境外借款为主，总额在2015年降至870亿美元，较2014年创纪录的920亿美元下滑5%。

印度和印尼等传统上活络的亚洲贷款市场交易规模则分别锐减46%和45%。印度企业海外贷款总额降至155.5亿美元，印尼企业贷款额则为84.2亿美元。

澳洲共达成185件交易，贷款总额减少25%至794.5亿美元。新加坡则有91件交易，总额也减少27%至386.5亿坡元。

然而，澳门、菲律宾和台湾贷款总额却较2014年成长，一扫亚太区域贷款市场的阴霾景象。澳门贷款金额90亿美元，增长近55%；菲律宾劲增82%至47.8亿美元。台湾贷款金额则增47%至465亿美元，融资件数212件，其中包括2015年亚洲最大笔联贷案--台湾高铁的3,820亿台币(120.5亿美元)贷款重组交易。

2015年整个亚太地区仅中国大陆、香港、台湾和澳洲的国际银团联贷交易超过100件。

**并购放缓**

由于经济环境低迷，亚太地区并购贷款较前一年的571.8亿美元约减少16%至480亿美元。

并购案贷款减少，部分亦是因为中国银行业者介入，参与到在美国上市中国企业为抵销国内攀升坏帐而进行私有化的交易。这些交易中许多都是融资并购，且多为美元和人民币融资，因此不算国际银团贷款。

2015年末市场迎来中国历来规模最大的私有化交易，互联网企业奇虎360准备相当于34亿美元的贷款，以期为一投资团队发起的93亿美元杠杆收购融资。

和2015年中国多数杠杆收购(LBO)一样，奇虎360私有化的大型贷款案也由中资银行业者牵头。中国招商银行全面包销，并料将邀请另外两家中国同业参与这项贷款案。

“由于中国、日本及欧洲的央行推进量化宽松举措，流动性处于持续膨胀的水平，从而导致竞争形势也是如此，”渣打全球银团贷款及分销主管Justin Crane说。

“此外，想在银团联贷市场筹资的借款人一直不够多，因银行为避免贷款规模缩水，已表现得愈发愿意以较紧的定价水平提供双边贷款，”他说。

**定价压力**

尽管宏观经济背景趋疲，但交易流量下滑却给定价构成压力，因银行业者极力想赢得贷款案授权，且授信者也在努力让预算达标。

“优质投资级蓝筹企业的贷款定价处于五年内最低水平，”美银美林亚太银团及杠杆融资主管Siong Ooi说。

这个情况迥异于2014年，当时台湾银行业融资成本上升，加上对中国市场曝险的疑虑，贷款价格在2014年上半年向上攀高。台湾银行业是亚太地区最大的资金出借方。

2015年与中国企业相关的公司治理问题继续使市场不安，但随着第三和第四季中国交易量放缓，印度的交易活动回升。

印度顶级企业和国有企业可凭借这些趋势获得有竞争力的定价。巴基斯坦把迄今最大一笔贷款的贷款成本也砍掉了近30%。

巴基斯坦获得了一笔3亿美元的18个月期贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码325个基点，这和该国9月获得的2.5亿美元一年期贷款的利率相当。

“银行目前手握大量现金，正在积极追逐资产。但市场又缺乏收益率较高的资产。这种供需严重失衡局面推低了定价，”美银美林的Ooi说。

“在顶级借款人看来，定价已接近或处于最低点，就因为定价已处于或低于大多数放款人的融资成本。除此之外，美元和日圆贷款利差在扩大，因此日本大型银行在定价时或许不会那么激进，”Crane说。

由于美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息将导致美元债务成本更高，借款人将继续转向本币贷款，银行人士因而预计2016年贷款活动将继续下降。

“对贷款案委托书的争夺将更加激烈，将导致定价进一步承压，尤其是在费用、展期和结构宽松度方面，”Crane说。(完)