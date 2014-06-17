特写：亚洲贷款市场人气转向 业内人士预测定价或走低

路透香港6月16日 - 就在前几周，银行业人士还在抱怨零售银团贷款缺乏流动性，但眼下则预测亚洲主要贷款市场的借款成本将会下降。

定价压低对于亚洲企业来说是好消息，且反映出该地区资本市场的竞争激烈。在亚洲，监管的变动、经济以及政治因素也让借款方的态度发生变化。

本月稍早于澳门举行的亚太地区贷款市场协会(Asia Pacific Loan Market Association)上，可以捕捉到当前人气。在一份针对亚洲贷款定价波动程度的调查中，约有35%的受访者认为定价降幅最高在20%。

受访的与会者中，有略超过四分之一的人认为定价不会有明显变动，近三分之一的受访者则表示，定价降幅最高在20%。

“亚洲贷款市场定价降幅可能超过20%，因银行间竞争日益激烈，且融资成本在下降。而且，相比美国和欧洲，亚洲贷款市场的定价要贵得多，所以仍有进一步下降的空间，”澳新银行贷款部门全球主管John Corrin表示。

台湾银行业者的融资成本上升已经持续很长时间了。他们是亚洲贷款零售流动性(retail liquidity)的最主要来源。

台北外汇经纪公司的银行间三个月期美元拆借利率(TAIFX)在去年12月中旬触及两年高位155个基点，直到最近还盘旋在该水准附近。过去一个月，TAIFX从153个基点降到110个基点，降幅为28%。

**信贷环境更宽松**

许多人认为，这会令各类借款人受益，其中包括高收益信贷，尽管中国二级信贷市场出现几宗违约事件。

“非投资级贷款定价已较去年水准缩减25-50个基点，”花旗亚洲联贷和并购融资业务部主管Benjamin Ng表示。

“今年剩下的时间里，该板块还是要关注更为激进的资本构成和杠杆升高，而非价格下跌。今年剩下的时间里非投资级价格料将保持平稳。”

**价格下跌**

中国中粮集团两部分合计32亿美元的融资案就很好地反映出，定价偏低且贷款方兴致不高。

作为收购贷款，中粮希望10亿美元一年期贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码100个基点，且没有提供费用，而22亿美元五年期贷款利率为加码135个基点，综合定价为150个基点。

2009年10月中粮敲定的2.5亿美元五年期俱乐部贷款，综合定价为120个基点，利率为LIBOR加码100个基点，平均年限为4.4年。

11家银行入选中粮最新的融资案，上次2009年的融资案只有七家。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)是另一个值得研究的案例，鉴于其频繁借贷，但能控制好贷款定价。过去的一年中，该公司完成了四笔贷款，目前正在寻求6.5亿美元再融资。

最近一笔五年期贷款综合收益为200个基点，利率为LIBOR加码180个基点，剩余平均年限为4.92年。该公司3月敲定一笔5亿美元三年期贷款，综合收益为180.4个基点，利率为LIBOR加码138个基点，平均年限为2.83年。

印度石油公司最新的报价水平反映了在印度上月大选前的一年中贷款市场出现的阵痛。新政府上台后，印度市场的人气正在改善。

东方汇理银行亚太区环球银团贷款董事总经理及主管苏阿图表示，“人气作为投资活动的重要部分，在过去12个月中的印度市场非常疲弱。这似乎已经发生了改变，若能持续下去，印度企业的信心将重燃，并鼓励企业参与到并购活动当中，即便融资市场定价还将面临下行压力。”

**债市的威胁**

参与本次调查的人士中，有38%认为对亚洲贷款市场最大的威胁来自债券市场。

苏皇亚洲贷款市场主管Aditya Agarwal表示，“贷款利差不可避免地下降，来自债市的压力非常沉重。发债将从长线投资者的资金流入中获益，但银行总面临监管规则的约束。放贷方需要提供有竞争力的价格，才能为贷款产品吸引到。”

根据标准普尔，在过去的三到五年中，其亚洲发行人信贷评级规模每年增加逾15%。

今年迄今，亚洲（除日本外）G3货币债券发行规模为1,353.5亿美元，总计220笔交易。2013年全年交易401笔，规模合计2,125.1亿美元。2012年分别为353笔和2,082.9亿美元。(完)

(翻译 洪熙/李爽/张荻； 审校 艾茂林/孙茉莉)

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