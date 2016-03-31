焦点：亚洲LPG短缺创纪录 吸引美国增加出口

2016年3月1日，菲律宾大马尼拉地区帕拉那克市，一名家庭主妇买了一钢瓶液化石油气。 REUTERS/Erik De Castro

路透新加坡3月31日 - 亚洲液化石油气(LPG)供应短缺至少会在未来两年增至纪录高位，将吸引更多的美国出口来填补这一缺口。

咨询公司JBC Energy的总经理David Wech表示，2016年亚洲LGP供应缺口将增至142万桶/日的纪录高位，超过去年的130万桶/日。

他说，2017年供应缺口将增至150万桶/日。因此，亚洲2016年可能吸引将近30万桶/日的美国LGP出口，2017年将吸引34万桶/日。

美国能源资料协会(EIA)的数据显示，2015年美国向日本、韩国、新加坡和中国的出口已经触及纪录高位，平均达每日24.8万桶。中国是全球最大的LPG消费国。

“自2009年以来，由于LPG需求强劲增长，亚洲LPG供应缺口每年都创新高，”Wech表示。

美国Enterprise Products Partners和Phillips 66准备满足亚洲需求。他们最近扩大了出口能力，Phillips 66还将在今年稍晚启动一个新的LPG终端。

“就韩国而言，大约80-85%的LPG进口来自中东(亚洲的主要供应方)，15-20%来自美国，从今年开始美国份额可能上升。这将是一个令人感兴趣的市场，”一个LPG消费者表示。

美国对于中东供应商具有价格优势。德州蒙特贝尔乌的丙烷价格约 为每加仑0.43美元，约合每吨230美元，不过其中不含从美国到亚洲的运费。而目前沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的合约价是283美元。

LPG是丁烷与丙烷两种气体的混合物。亚洲用户主要使用这种燃料做饭和取暖，但也可以用于驱动汽车和充当化工原料。

巴克莱资本的分析师在3月28日报告中指出，亚洲对美国LPG的依赖增加，可能意味着美国消费者的丁烷与丙烷价格上涨，因出口会导致供应流向海外。

**石化行业推动亚洲需求**

亚洲需求将引导市场方向。

IHS天然气液研究部门主管Yanyu He称，包括印度次大陆在内，该地区2016年LPG总消耗量料达到1.13亿吨，并称该地区供应短缺情况全球最严重。

他说，2015年的LPG消耗量为1.05亿吨，2017年将增至1.21亿吨。

他并称，2015年，居民和商业用户占亚洲LPG市场的65%左右，不过这一比例到2017年将略降至约64%。

石化行业将推动亚洲LPG需求增长，以满足不断升温的塑料需求，尤其是电子商务领域应用的包装材料。

Yanyu He说，到2017年，石化消耗量将占亚洲整体LPG使用规模的15%，高于2015年的11%。

韩国和中国近来新建的专业丙烷脱氢(PDH)工厂正推动这股需求增长。PDH工厂以LPG生产制造塑料所需的丙烯。

当每吨LPG价格跌到至少比石脑油低50美元时，额外的石化需求就会出现。当前两者价差约35美元。

当符合经济效益时，石脑油裂解厂可用LPG取代最多15%的石脑油。He表示，以这种方式，平均每个月可用掉75万吨LPG。

LPG可自气田采掘提炼，或是原油炼制过程中产生。由于中东拥有庞大的天然气田及原油馏分产能，因此传统上都由中东供应满足亚洲的LPG需求。

中东国家在满足了国内需求后，多余的LPG多运往亚洲。Wech表示，其数量将从2015年的123万桶/日增至125万桶/日，明年则达126万桶/日。

美国出口至亚洲的LPG数量成长图表：

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中东和美国LPG出口价差图表：

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(完)

(编译 张涛/李爽/张若琪 审校 许娜/王颖/龚芳/白云) nL3S17301U