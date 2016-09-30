今年1-9月亚太除日本外已公布并购交易额下降13.4%

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透香港9月30日 - 汤森路透公布的初步数据显示，今年前九个月日本以外亚太企业已公布并购交易价值总额下降13.4%至7,903亿美元。
同期完成交易总价值4,966亿美元，下滑24.7%。
高盛(GS.N)参与价值1,270亿美元的交易，排名第一，其次为中金公司(3908.HK)和瑞士信贷(CSGN.S)。
据汤森路透/Freeman Consulting估算，前九个月完成交易的顾问费用总额为16.5亿美元，较上年同期下降8.4%。高盛位居榜首，其次为摩根士丹利(MS.N)和麦格理银行(Macquarie Bank) (MQG.AX)。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李爽)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。