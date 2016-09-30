今年1-9月亚太除日本外已公布并购交易额下降13.4%

路透香港9月30日 - 汤森路透公布的初步数据显示，今年前九个月日本以外亚太企业已公布并购交易价值总额下降13.4%至7,903亿美元。

同期完成交易总价值4,966亿美元，下滑24.7%。

高盛(GS.N)参与价值1,270亿美元的交易，排名第一，其次为中金公司(3908.HK)和瑞士信贷(CSGN.S)。

据汤森路透/Freeman Consulting估算，前九个月完成交易的顾问费用总额为16.5亿美元，较上年同期下降8.4%。高盛位居榜首，其次为摩根士丹利(MS.N)和麦格理银行(Macquarie Bank) (MQG.AX)。(完)