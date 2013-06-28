背景资料：亚太除日本外地区上半年并购交易额同比下降8.7%

路透香港6月28日 - 汤森路透公布的初步数据显示，亚太除日本以外地区今年上半年的并购交易金额较上年同期下降8.7%，至2,156亿美元，为2009年以来最慢开局。

数据还显示，摩根士丹利 获得的并购咨询业务规模最大，为331亿美元，紧随其后的是瑞银 、汇丰 和高盛 。

以下为详细数据：

银行 2013年上半年 排名 2012年上半年 排名

并购咨询业务价值 并购咨询业务价值

(百万美元) (百万美元)

摩根史丹利 33,147 1 36,021 3

瑞银集团 25,977 2 29,251 4

汇丰控股 21,944 3 16,207 9

高盛 15,610 4 37,416 1

美国银行 11,072 5 19,078 8

Lazard 10,848 6 2,023 43

花旗集团 10,396 7 27,432 5

巴克莱 10,073 8 11,916 10

麦格理银行 9,646 9 4,784 22

瑞士信贷 9,514 10 37,346 2

汤森路透/Freeman Consulting估计，今年迄今亚太除日本以外地区已完成并购交易的咨询费用总额为9.103亿美元，较上年同期下降15.8%；花旗集团 的咨询费收入最高，为6,410万美元。

银行 并购咨询费收入 市场份额

(百万美元) 百分比

花旗集团 64.10 7

摩根士丹利 46.60 5.1

高盛 45.10 5

麦格理银行 43.30 4.8

瑞士信贷 38.60 4.2

摩根大通 37.40 4.1

瑞银集团 32.90 3.6

BMO资本市场 28.10 3.1

友利投资证券 18.80 2.1