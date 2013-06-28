背景资料：亚太除日本外地区上半年并购交易额同比下降8.7%

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透香港6月28日 - 汤森路透公布的初步数据显示，亚太除日本以外地区今年上半年的并购交易金额较上年同期下降8.7%，至2,156亿美元，为2009年以来最慢开局。
数据还显示，摩根士丹利 获得的并购咨询业务规模最大，为331亿美元，紧随其后的是瑞银 、汇丰 和高盛 。
以下为详细数据：
银行 2013年上半年 排名 2012年上半年 排名
并购咨询业务价值 并购咨询业务价值
(百万美元) (百万美元)
摩根史丹利 33,147 1 36,021 3
瑞银集团 25,977 2 29,251 4
汇丰控股 21,944 3 16,207 9
高盛 15,610 4 37,416 1
美国银行 11,072 5 19,078 8
Lazard 10,848 6 2,023 43
花旗集团 10,396 7 27,432 5
巴克莱 10,073 8 11,916 10
麦格理银行 9,646 9 4,784 22
瑞士信贷 9,514 10 37,346 2
汤森路透/Freeman Consulting估计，今年迄今亚太除日本以外地区已完成并购交易的咨询费用总额为9.103亿美元，较上年同期下降15.8%；花旗集团 的咨询费收入最高，为6,410万美元。
银行 并购咨询费收入 市场份额
(百万美元) 百分比
花旗集团 64.10 7
摩根士丹利 46.60 5.1
高盛 45.10 5
麦格理银行 43.30 4.8
瑞士信贷 38.60 4.2
摩根大通 37.40 4.1
瑞银集团 32.90 3.6
BMO资本市场 28.10 3.1
友利投资证券 18.80 2.1
汇丰控股 16.70 1.8(完)
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