亚洲制造业本已举步维艰 美国升息料如雪上加霜

路透雅加达12月1日 - 11月亚洲多数国家的制造业活动恶化，中国制造业活动更是降至三年低点，决策者已经准备迎接美国本月稍晚的升息，这次升息料将给全球经济产生重大影响。

企业调查显示，亚洲除日本以外，鲜有活力的迹象。内需和外需均表现疲软，迫使从中国到印尼的制造业者减产，降低售价，以及裁减更多岗位。

“年底时亚洲经济明显下滑。出口依然困难，西方和其他新兴市场需求低迷，”汇丰分析师Frederic Neumann表示。

“美联储升息意味着又是一记打击。由于近年来经济增长高度依赖信贷，美国上调利率将不可避免地加大该地区的困难。”

多月来外界对美联储升息揣测不断，如果升息，则可能消除曾引发新兴市场汇市和股市大幅波动的不确定性。但亚洲出口商将如履薄冰，寄望美国在全球经济疲软之际的升息不会产生不良后果，抑制他们最大市场之一的需求。

“工业化之后的亚洲仍感受到外部需求减少的痛楚，”巴克莱分析师Wai Ho Leong表示。“美国年末假期带来一些提振，但这些经济体库存沉重，需要一些时间才能消化。”(完)