亚洲制造业2013年强势收尾 但中国动能现隐忧

2013年9月12日，印度Jammu市一工厂工人在工作。 REUTERS/Mukesh Gupta

* 汇丰12月中国制造业制造业采购经理人指数(PMI)终值降至三个月低点50.5

* 汇丰12月台湾PMI创逾两年半高位

* 韩国12月经季节调整PMI升至七个月高点--汇丰/MARKIT调查

记者 王兰/Se Young Lee 编译 张明钧/于春红/石冠兰

路透北京/首尔1月2日 -亚洲制造业2013年强势收尾，出口导向的日本及台湾制造业景气呈现多年来最热络的扩张，但中国制造业出现趋缓的迹象引发各界对于新年前景的担忧。

官方和民间的数皆显示，中国12月制造业活动降温，加深全球第二大经济体在2013年最后一季丧失些许动能的看法。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至三个月低点50.5，呼应官方PMI数据降至四个月低点51.0的走势。不过两项数据均守在景气荣枯分水岭50上方。

香港法国兴业分析师Yao Wei表示，“无疑地经济仍持续成长，但成长动能转弱。”

这将缓和对日本等出口依赖型国家的乐观看法，上周日本公布，12月Markit/日本资材管理协会(JMMA)制造业采购经理人指数(PMI)升至七年半高位。

制造业数据打压了周四的亚洲股市，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.6%。

欧元区PMI数据将于0858GMT公布，美国PMI数据将于1358GMT公布。

亚洲制造业PMI(汇丰中国制造业PMI)，请浏览图表 link.reuters.com/maz35s

亚洲制造业PMI(中国官方PMI)，请浏览图表 link.reuters.com/baq77s

**出口的不确定性**

因有迹象显示亚洲国家主要出口市场--美国的经济正在复苏中，许多亚洲经济体预计出口将增加，但汇丰/MarkitPMI数据发出的信号好坏不一。

台湾制造业12月创下2011年4月以来最大扩张幅度，而且新出口订单增加，但韩国新出口订单下降，尽管整体活动指数升至七个月高位。

在中国，官方和民间PMI数据均显示12月出口订单萎缩。

周三数据显示，12月韩国向其最大出口市场中国的出口同比增长8.4%，向美国出口增长13.2%。

“制造业产出的强劲增长表明，2013年最后一季度增长会持续，经济处于逐步复苏进程中，”汇丰分析师RonaldMan谈及韩国时表示。

“但考虑到中国需求尚未显示大幅升温迹象，我们认为经济活动的整体上行空间将有限。”

其他PMI调查显示，如印度和印尼在经历了艰困的2013年后仍将举步维艰，尽管也不乏一些希望曙光。

印度工厂活动失去势头，因国内新订单疲软抵消海外需求的增长。

汇丰印度12月制造业PMI数据从前月的51.3降至50.7。

印尼12月制造业活动从50.3升至50.9，受产出和新订单增加的支撑。(完)

(译文审校 田建华/白云)

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