日本股市下跌 日本央行决议出炉前亚洲市场紧张不安

路透香港9月21日 - 日本股市周三下跌，亚洲市场交投震荡，投资者紧张地等候日本央行政策会议结果。市场愈发认为该央行可能会加码刺激措施，以提振通胀。

尽管日本央行料将负利率作为政策新框架的核心，但在外界担心日本央行非传统政策举措正接近极限之际，分析师对于该央行会公布哪些新举措的看法仍存在分歧。

在日本央行公布决定前，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数表现持平，位于9月12日以来最高位附近；香港股市.HSI和日本股市.N225领跌。东京日经指数跌0.5%。

“我们预计日本央行将加大对推动通胀向2%靠拢的支持力度，”美银美林策略师在一份预估报告中写道，“我们认为，最有可能实施的是既能深化宽松货币政策、又能增强日本央行信誉的政策创新举措。”

据熟悉日本央行思想的消息人士称，由于实施三年的大规模印钞行动未能推升通胀，日本央行料将把重心从大规模刺激的休克疗法转向应对通缩的更持久疗法。

20年期日债与两年期日债的息差近年来稳步收窄，曾在7月底跌至纪录最低水准，随后略扩阔至64个基点。

考虑到收益率曲线趋平有损及金融中介机构的风险，日本央行还将寻求让债券购买更趋灵活等办法，来让收益率曲线变陡。

市场还关注当天的美联储政策决议。近来美联储官员的鹰派和鸽派评论都加剧了金融市场波动，不过目前来讲，市场预计美国到年底前升息。

由于日本央行承诺对货币政策制定进行“全面评估”，加之经济重回通缩，外界对于其采取进一步行动的预期升温，但一些人仍预计央行不会对现有政策做出改动。

“需要采取更大胆更激进的行动来限制日圆涨势，来让美元/日圆跌势找到底部，但这样做的可能性很低。我们认为日本央行会议结束后，投资者会感到失望，”BK资产管理公司的董事总经理Kathy Lien在报告中称。

美国股市几近收平，医疗保健板块.SPXHC的涨势抵消了能源股.SPNY的跌幅。

道琼工业指数.DJI小涨0.05%，标准普尔500指数.SPX微涨0.03%，纳斯达克指数.IXIC上升0.12%。

债市方面，美国公债收益率盘初受到支撑，因有关日本央行会议结果的不确定性导致投资者买入较长期公债。

指标10年期美债收益率报1.69%，略高于周二水平。日本和澳洲公债收益率则有所走低，因投资者在央行会议结果出炉之前涌入避险资产。

汇市窄幅波动，处于近期交投区间。美元指数持稳于95.97。欧元兑美元持稳于1.11530，美元兑日圆小幅走软至101.57。

澳元兑美元巩固近期涨势，报0.7552，因中国对工业金属的需求前景继续改善，新兴市场和货币也带来有利条件。该货币对一周内上涨了1.5%。

油价在亚洲早盘走高，美国原油期货大涨1.8%至每桶44.83美元。(完)