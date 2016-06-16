亚股下跌且日圆劲扬 之前日央行未采取进一步刺激政策

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京6月16日 - 亚洲股市周四转跌，日圆劲扬，此前日本央行决定暂不采取进一步的刺激政策，数小时前美国联邦储备委员会(美联储/FED)的政策会议也对货币政策前景采用了谨慎基调。
美联储维持利率不变并对货币政策收紧的展望不如之前笃定，随后美元已经承压；与此同时，原油价格因英国退出欧盟的疑虑而扩大跌幅。
日本央行周四宣布维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，即便日圆再次上涨及股价大跌可能挫伤企业信心，并破坏脆弱的经济复苏。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数最新跌0.8%，盘初曾一度上涨。
日经指数.N225早盘收市下跌1.1%，日经指数期货下跌2.3%，预示日本股市午后或进一步下跌。
韩国综合股价指数.KS11跌0.7%，沪综指.SSEC微跌0.4%。澳股S&P/ASX 200指数逆市上涨0.3%。
整体而言，投资人仍审慎看待英国可能投票退出欧盟的疑虑，此一因素导致美股隔夜连续第五个交易日下跌，尽管美联储对于利率的看法有所下调。
虽然美联储一如预期维持政策不变，并调降其经济预估，但暗示2016年仍计划升息两次。
不过美联储的信念看来有些动摇，因17位决策委员中有六位预期今年仅升息一次。在3月发表经济预估时，只有一位美联储官员预期今年只会升息一次。
“虽然美联储预计年内将升息两次，但7月升息的可能性不大，而此后到年底之前仅剩三次政策会议，美联储能否升息两次令人质疑，”三井住友银行首席分析师宇野大介说。
汇市方面，日圆在日本央行公布利率决定后飙升。
美元兑日圆跌1.2%至104.770日圆，之前触及2014年9月以来最低水准104.505。
日圆兑欧元也触及2013年1月以来最高水准，兑澳元则创下四年高点。
欧元兑美元持稳于1.1267美元，隔夜曾上涨0.5%。
10年期美国公债收益率跌至1.545%，创四个月低点。
英国退欧疑虑近来令全球市场涌现一波避险潮，这提振了政府公债等避险资产，使得德国和日本指标10年期公债收益率本周均触及纪录低位。
英退疑虑也打击油价，美国原油下跌1%至每桶48.55美元，可能连续第六日下跌。布兰特原油则跌0.7%至48.62美元。
现货金触及1,301.40美元，为5月3日以来最高水准，因美联储对收紧货币政策的态度似乎更审慎。(完)
(编译 郑茵/孙国玉/许娜/汪红英/张若琪 审校 孙茉莉/龚芳/李婷仪/戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。