亚股下跌且日圆劲扬 之前日央行未采取进一步刺激政策

路透东京6月16日 - 亚洲股市周四转跌，日圆劲扬，此前日本央行决定暂不采取进一步的刺激政策，数小时前美国联邦储备委员会(美联储/FED)的政策会议也对货币政策前景采用了谨慎基调。

美联储维持利率不变并对货币政策收紧的展望不如之前笃定，随后美元已经承压；与此同时，原油价格因英国退出欧盟的疑虑而扩大跌幅。

日本央行周四宣布维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，即便日圆再次上涨及股价大跌可能挫伤企业信心，并破坏脆弱的经济复苏。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数最新跌0.8%，盘初曾一度上涨。

日经指数.N225早盘收市下跌1.1%，日经指数期货下跌2.3%，预示日本股市午后或进一步下跌。

韩国综合股价指数.KS11跌0.7%，沪综指.SSEC微跌0.4%。澳股S&P/ASX 200指数逆市上涨0.3%。

整体而言，投资人仍审慎看待英国可能投票退出欧盟的疑虑，此一因素导致美股隔夜连续第五个交易日下跌，尽管美联储对于利率的看法有所下调。

虽然美联储一如预期维持政策不变，并调降其经济预估，但暗示2016年仍计划升息两次。

不过美联储的信念看来有些动摇，因17位决策委员中有六位预期今年仅升息一次。在3月发表经济预估时，只有一位美联储官员预期今年只会升息一次。

“虽然美联储预计年内将升息两次，但7月升息的可能性不大，而此后到年底之前仅剩三次政策会议，美联储能否升息两次令人质疑，”三井住友银行首席分析师宇野大介说。

汇市方面，日圆在日本央行公布利率决定后飙升。

美元兑日圆跌1.2%至104.770日圆，之前触及2014年9月以来最低水准104.505。

日圆兑欧元也触及2013年1月以来最高水准，兑澳元则创下四年高点。

欧元兑美元持稳于1.1267美元，隔夜曾上涨0.5%。

10年期美国公债收益率跌至1.545%，创四个月低点。

英国退欧疑虑近来令全球市场涌现一波避险潮，这提振了政府公债等避险资产，使得德国和日本指标10年期公债收益率本周均触及纪录低位。

英退疑虑也打击油价，美国原油下跌1%至每桶48.55美元，可能连续第六日下跌。布兰特原油则跌0.7%至48.62美元。

现货金触及1,301.40美元，为5月3日以来最高水准，因美联储对收紧货币政策的态度似乎更审慎。(完)