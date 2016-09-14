亚股触及六周新低 受公债收益率上升及波动性加剧影响

路透东京/香港9月14日 - 亚洲股市周三跌至六周新低，美元兑日圆等其他主要货币保持强劲，因市场益发担忧全球主要央行刺激经济成长举措的影响在消退。

亚洲股市跌势加剧，因公债收益率上升，而且波动性加剧促使投资者轧平仓位。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.2%，自上周后段以来已累计下跌4.2%。

日股日经指数.N225下跌0.3%，领跌亚股，因在下周日本央行召开政策会议前，不确定性增加。

日经新闻报导，日本央行计划将具争议性的负利率政策作为未来货币宽松的主轴，在资产购买规模扩大濒临极限时，承诺考虑进一步下调利率。

“发达市场固定收益的变动(此次的主要波动源)，源于日本及货币政策可能出现的变动，”IG Markets的市场策略师Chris Weston说。

“其次，部分最大型系统性基金不得不改变其投资组合。其余的市场参与者也只能做出回应。”

股市承压，因投资人减持仓位。

根据美银美林的资金流动数据，过去10周流入新兴市场股票型基金的资金累计达到240亿美元，创下纪录高位。市场波动率指数.VIX飙升至三个月高位。

美股标普500指数.SPX下跌1.48%至2,127.02的两个月低位。尽管该指数勉力守在200日移动均线2,121的上方，但若跌破该水准，可能会打击市场信心。期货市场则持平。

债券收益率继续走高，意味着股市将进一步下滑。日本30年期公债收益率触及六个月以来的最高水平，这令投资者感到不安。

美国10年期公债收益率升至三个月高位1.75%，已较一周前上升了逾20个基点。

尽管市场对美联储货币政策前景的预期没什么变化，美国债券收益率还是上升了。美国联邦基金利率期货走势表明，目前市场预期美联储在下周会议上加息的可能性仅为10%左右。

美国债券收益率上升，部分与公债及企业债供应增多有关，同时也表明市场担忧全球央行的政策重振经济增长方面存在局限性。

债市近日承压，因外界对本月美国可能升息感到不安，有消息称日本央行研究让公债收益率趋陡的方法，以及市场对欧洲央行上周会议未提出未来明确行动计划感到失望等因素的影响。

知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，全球债券收益率长期下滑的趋势已经结束，投资者正留意全球主要经济体可能进行的财政扩张。

美国在年底前升息的可能性，帮助支撑了美元兑其他货币。

欧元兑美元跌至1.12200美元，日内与本周皆小跌，美元/日圆上涨至102.99，从周二低点101.42回升。

日圆也受到日本经济新闻对于日本央行和负利率相关报导的拖累。

短期日本公债收益率下跌，五年期日债收益率下滑2.5个基点至负0.200%，两年债收益率跌2.0个基点触及负0.265%的六周低位。

原油价格小涨，前一交易日曾挫跌3%。布兰特原油期货涨0.15美元至每桶47.25美元，美国原油期货涨0.2美元至45.10美元，因行业数据显示美国上周原油库存增幅小于预期。(完)